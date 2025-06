Apple argumenta que público-alvo do iPhone 16e não liga para o MagSafe

Além do seu preço alto para o que é oferecido, outra desvantagem do iPhone 16e é a ausência dos ímãs responsáveis pelo alinhamento de carregadores e outros acessórios MagSafe.

A tecnologia foi introduzida em 2020 com a linha iPhone 12, e esteve disponível em todos os smartphones da Maçã até agora (com exceção do SE de terceira geração, descontinuado na semana passada).

Em seu tradicional review do iPhone 16e no Daring Fireball, John Gruber citou a ausência desse componente, dizendo que sentia falta do MagSafe após alguns dias tanto quanto na sua primeira noite de testes.

O jornalista conseguiu, pela primeira vez, arrancar da Apple uma justificativa para a falta desse componente no novo iPhone de entrada. Conforme os representantes da empresa, esse não seria o público-alvo de quem está interessado no 16e:

[…] de acordo com representantes da Apple, a maioria das pessoas no público-alvo do 16e carrega exclusivamente seus telefones conectando-os a um cabo de carregamento. Eles tendem a não usar carregamento por indução e, quando o fazem, podem não se importar que o 16e esteja preso com uma velocidade de carregamento Qi de 7,5W, quando iPhones mais caros recentes carregam via MagSafe a 15W ou até 25W.

Ainda que esse seja o posicionamento da Apple, isso não anula o fato de que a ausência dos ímãs do MagSafe pode ter contribuído ainda mais para diminuir o custo de produção do smartphone.

O iPhone 16e está em pré-venda nos Estados Unidos por US$600 (740€ em Portugal), com lançamento marcado para esta sexta-feira, 28 de fevereiro. No Brasil, a pré-venda começará também amanhã, com preços que partem de R$5.800 (ou R$5.219,10 à vista).

