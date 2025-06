Apple poderá manter estratégia e lançar “iPhone 17e” no ano que vem

Quando a Apple anunciou o iPhone 16e, na semana passada, muita gente se surpreendeu com o fato de a Maçã estar abandonando a nomenclatura “SE”, presente nos modelos de entrada desde a primeira geração, lançada em 2016.

Afinal de contas, como ficará a linha depois do lançamento da linha “iPhone 17”, em setembro próximo?

Pois bem, para botar um pouco de lenha nessa fogueira, já começaram a pipocar alguns indícios de que, neste mesmo período do ano que vem, teremos um “iPhone 17e”.

De acordo com um novo relatório da Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), o ciclo dos modelos “e” será anual. É, de acordo com ela, a mesma receita de bolo usada pelo Google anualmente: a gigante de Mountain View lança os modelos flagship no final do ano para anunciar um modelo de entrada da linha “a” no primeiro semestre do ano seguinte.

Parece que os telefones “e” podem fazer parte do programa daqui para frente. Após o lançamento do modelo principal do iPhone 17 em setembro, esperamos que a Apple anuncie um iPhone 17e nessa época do próximo ano. Isso imitaria a introdução do Google de modelos “a” em sua linha Pixel meses após o lançamento anual da primavera de seus modelos carro-chefe e Pro nos últimos anos.

Para tornar esse rumor ainda mais forte, o leaker conhecido como Fixed Focus Digital na rede social chinesa Weibo citou ter visto, na cadeia de produção da Apple, um novo código de projeto — que ele suspeita ser justamente do “iPhone 17e”.

Esse mesmo leaker, vale observar, deu mais detalhes sobre o processo de fabricação do 16e em julho do ano passado e “confirmou” o abandono do sufixo “SE” em detrimento do “16e”, no finalzinho de 2024.

Vamos aguardar e ver o desenrolar dessa história. Opiniões? 🤔

