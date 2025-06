Apple TV+: “Number One on the Call Sheet” ganha trailer; documentário de duas partes estreará em 28/3

O Apple TV+ divulgou hoje o trailer oficial do seu vindouro documentário de duas partes “Artistas Negros Conquistam Hollywood” (“Number One on the Call Sheet”), cuja estreia está marcada para 28 de março.

Anunciada ainda em 2021, a produção “celebra os artistas negros inovadores de Hollywood” e tem Jamie Foxx, Kevin Hart, Angela Bassett e Halle Berry como produtores.

Veja também o trailer legendado em português:

Enquanto a primeira parte, que é dirigida pelo indicado ao Oscar Reginald Hudlin (“Marshall: Igualdade e Justiça”), foca no protagonismo masculino, a segunda, que conta com a direção de Shola Lynch (“Libertem Angela Davis”), falará mais sobre as atrizes negras que lideraram esse movimento ao longo das últimas décadas.

Dois documentários que homenageiam as conquistas dos atores negros em Hollywood. Perspicazes, engraçadas e emocionantes, essas histórias sobre pioneiros e pioneiras mostram o que é necessário para obter sucesso na indústria cinematográfica.

Pelo trailer, dá para perceber que “Number One on the Call Sheet” terá um elenco pesadíssimo. Animados? 👀🍿

