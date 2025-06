Base de usuários do Telegram no Brasil recua e atinge o menor patamar em anos

Foram divulgados hoje os resultados da pesquisa Panorama Mobile Time/Opinion Box – Assistentes de IA e Mensageria no Brasil, realizada de forma online entre os dias 15 e 30 de janeiro com 2.099 brasileiros com mais de 16 anos, que acessam a internet e que possuem um smartphone, respeitando proporções de gênero, faixa etária, renda e distribuição geográfica.

Publicidade

Com uma margem de erro de 2,1 pontos percentuais, ela nos traz uma visão bem interessante de como andam os hábitos dos brasileiros nesses temas.

Para a surpresa de ninguém, o WhatsApp segue como o mensageiro mais popular do país, estando presente em 99% dos smartphones nacionais — um leve crescimento de 1% em comparação à pesquisa do mesmo período de 2024. Ele também é usado diariamente por 97% das pessoas e é o principal meio de comunicação com empresas para 90% dos seus usuários.

Apesar disso, há funções que não caíram no gosto dos brasileiros, como o cadastro de chaves do Pix por lá. Mais especificamente, 84% dos entrevistados não fizeram isso e, como justificativa, 54% deles afirmou não ter interesse no recurso.

Publicidade

Talvez o maior destaque levantado pela pesquisa é a queda do número de usuários do Telegram no Brasil. Comparado a 2024, a proporção brasileiros com smartphones que têm esse aplicativo instalado caiu de 63% para 57% — o menor em três anos.

Por consequência, 38% (ante 50%) dos usuários do Telegram afirmam abrir o app todos os dias ou quase isso, com um crescimento de 25% (contra 18%) daqueles que nunca ou quase nunca o abrem.

Além do Telegram, podemos observar que o Facebook Messenger também sofreu quedas, atingindo o menor patamar histórico na pesquisa em penetração nos smartphones brasileiros.

Assistentes de IA no Brasil

O levantamento também trouxe alguns dados sobre o mercado de assistentes de IA (inteligência artificial) no Brasil. O mais usado foi o ChatGPT, com 56% (contra 34% do ano passado), encostando na Meta AI do WhatsApp, com 52%.

Ainda foram citados, em ordem, o Google Gemini (com 34%), a Meta AI do Instagram (com 17%) e o Claude (8%).

Publicidade

Entre os principais usos dos brasileiros com a inteligência artificial, estão “Tirar dúvidas sobre temas diversos”, “Produção de textos novos” e “Elaboração de resumos de textos”.

Publicidade

O relatório completo, com dados e análises diversas, pode ser acessado nessa página.

via Mobile Time