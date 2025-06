Chip C1 tem velocidade 5G semelhante à do modem presente no iPhone 16, mostra teste

Um dos principais destaques do recém-lançado iPhone 16e, o modem 5G proprietário da Apple — o chip C1 —, foi posto à prova em testes laboratoriais pelo site de reviews chinês Geekerwan, o qual compartilhou os resultados em um vídeo publicado no YouTube.

Publicidade

Os testes foram realizados usando uma torre de celular sintética especial que transmite o sinal em laboratório. Surpreendentemente, o iPhone 16e se comportou de forma semelhante ao iPhone 16 padrão nos testes de conexão móvel.

Essa é uma notícia especialmente positiva para a Apple, visto que, como vem apontando o jornalista Mark Gurman (da Bloomberg), a expectativa da empresa é superar os modems 5G da Qualcomm (que equipam os demais iPhones) apenas em 2027 — objetivo que não parece tão distante.

O desempenho equiparável ao modelo base do ano passado também ocorreu em ambientes externos. Em um passeio de metrô, por exemplo, todos os modelos do iPhone 16 apresentaram números semelhantes — embora o sinal flutuasse em relação ao do laboratório.

Além do sinal, o site também testou o C1 em termos de eficiência, constatando sua superioridade em relação aos modems da Qualcomm — o que aparentemente corrobora a promessa da Apple de que seu chip 5G é até 25% mais eficiente em termos energéticos.

Publicidade

Nas condições de alta intensidade do sinal, o consumo médio de energia para o iPhone 16 em 5G foi de 0,88 watts, em comparação com apenas 0,67 watts no iPhone 16e… uma diferença de cerca de 24%.

Em termos de autonomia, o iPhone 16e também se saiu melhor tanto em relação ao iPhone 16 quanto ao iPhone 16 Pro — o que pode ser explicado, além da presença do chip C1, pela capacidade de sua bateria maior que a de seus irmãos de mesmo tamanho.

Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10

Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x

Cor: branco ou preto

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via 9to5Mac