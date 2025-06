Como criar eventos recorrentes no Calendário [iPhone, iPad e Mac]

O aplicativo nativo Calendário (Calendar) tem como objetivo criar e gerenciar os seus compromissos pessoais — e, mais recentemente, também fazer isso com os seus lembretes.

Uma dica muito útil para esse app permite que você crie eventos recorrentes, ou seja, que se repetem em um determinado período desejado.

Confira, nos parágrafos a seguir, como fazer isso no iPhone, iPad e Mac! 🗓️

Como criar eventos recorrentes pelo iPhone/iPad

Abra o app Calendário e toque no “+” (no canto superior direito). Depois de adicionar todas as informações sobre o evento, selecione “Repete” e escolha quando deseja que ele se repita:

Nunca

Todos os Dias

Todas as Semanas

A Cada 2 Semanas

Todos os Meses

Todos os Anos

Personalizado

Ao escolher “Personalizado”, você será levado a uma nova tela, onde será possível fazer todos os ajustes necessários, como por exemplo escolher que o evento se repita apenas em alguns dias determinados da semana.

Como criar eventos recorrentes pelo Mac

Com o app Calendário aberto no seu computador, clique no “+” (na parte superior esquerda da tela). Se preferir vá até Arquivo » Novo Evento ou Lembrete Novo Evento ou use o atalho ⌘ command N .

Em seguida, selecione “Alerta, Repetição ou Tempo de Viagem”, use o menu suspenso ao lado de “Repete” e escolha uma das mesmas opções.