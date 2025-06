Como mover um evento para outro calendário [iPhone, iPad e Mac]

A criação de eventos no aplicativo nativo Calendário (Calendar) é muito simples de ser feita no iPhone, iPad e Mac.

Porém, se você quiser, é possível mover um dos seus eventos já criados para outro calendário que você tenha dentro do app (como do pessoal para o do trabalho, por exemplo).

Veja, nos parágrafos seguintes deste artigo, como fazer exatamente isso nos seus dispositivos! 🗓️

Como mover um evento para outro calendário pelo iPhone/iPad

Com o app Calendário aberto, toque em um evento, depois no menu suspenso ao lado de “Calendário” e escolha aquele onde deseja que ele fique.

Como mover um evento para outro calendário pelo Mac

No caso do app para macOS, você pode fazer isso de algumas maneiras diferentes:

Clique duas vezes ou clique forte (em trackpads com Force Touch) no evento e escolha um calendário no menu local, exibido no canto superior direito.