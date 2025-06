Jeff Pu: tanto o “iPhone 17 Pro” quanto o “17 Pro Max” terão 12GB de RAM

O boom dos recursos de inteligência artificial fez com que muitas fabricantes aumentassem a quantidade mínima de RAM disponível em seus aparelhos, sejam eles smartphones, tablets ou computadores.

A Apple, como bem sabemos, não é exceção. Com o lançamento da linha iPhone 16, no ano passado, a empresa passou a incluir 8GB de memória unificada em todos os seus aparelhos — o mínimo necessário para que eles possam rodar a Apple Intelligence.

Agora, tudo indica que a empresa fará outro upgrade e aumentará a quantidade memória nos iPhones para 12GB neste ano — um recorde para os modelos da gigante de Cupertino. O que ainda não está claro é exatamente quais iPhones serão afetados por essa mudança, já que Maçã raramente estreia recursos em todos os seus modelos “do ano”.

Modelos Pro largando na frente?

De acordo com o analista Jeff Pu (da GFHK Tech Research) em uma nota para investidores vista pelo pessoal do BGR, tanto o “iPhone 17 Pro” quanto o “iPhone 17 Pro Max” serão lançados com mais memória unificada no final do ano.

Essa previsão, é claro, contraria o que foi dito pelo também sempre muito bem informado analista Ming-Chi Kuo, o qual apostou, ainda em agosto do ano passado, que os 12GB de memória integrada chegariam apenas ao modelo maior/mais caro.

Enquanto isso, espera-se que o iPhone 17 Pro e o Pro Max migrem para LPDDR5 de 12GB. Essa transição por si só contribuirá para um aumento de 3,5% ano após ano no conteúdo de DRAM do smartphone em cerca de 100 milhões de novas unidades do iPhone.

A última vez que tivemos modelos com diferentes quantidades de RAM foi com a linha iPhone 15, de 2023. Para quem não se lembra, enquanto os modelos mas caros já vinham com 8GB, os mais baratos ainda ostentavam apenas 6GB. Agora, até mesmo o modelo de entrada da Apple, o recém-lançado iPhone 16e, possui 8GB.

Antes disso, vale lembrar, chegou a ser especulada a possibilidade de todos os modelos da linha “iPhone 17” virem com 12GB de RAM, mas podemos dizer que as chances de isso acontecer caíram bastante depois dessas apostas mais recentes.

Se essa mudança se concretizar, os iPhones “17 Pro” e “17 Pro Max” provavelmente despontarão como boas opções para quem está planejando fazer um upgrade em 2025.

