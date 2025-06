OpenAI lança GPT-4.5, modelo mais inteligente e com menos alucinações

Mais um dia, mais um novo modelo de inteligência artificial generativa pintando na área. Hoje foi a vez do lançamento do GPT-4.5, o maior e mais avançado modelo da OpenAI até o momento, o qual foi disponibilizado em versão de pesquisa prévia para usuários do ChatGPT Pro.

De acordo com a empresa, o novo modelo apresenta melhorias significativas em termos de reconhecimento de padrões, compreensão textual e inteligência emocional — o que torna as conversas mais humanizadas e naturais em relação aos modelos lançados anteriormente.

Testes iniciais realizados com usuários indicam que o modelo é capaz de interagir de maneira mais fluida, muito graças à sua base de conhecimento mais ampla e a uma melhor compreensão de intenções — o que é essencial para fornecer respostas desejáveis.

Graças à sua maior inteligência emocional, por sua vez, ele acaba sendo mais útil para tarefas como aprimoramento de escrita, programação e resolução de problemas práticos, ao mesmo tempo em que reduziu o número de alucinações de 61,8% no GPT-4o para apenas 37,1%.

No GPT-4,5, a OpenAI também adotou técnicas escaláveis de alinhamento as quais permitem o treinamento de modelos maiores e mais poderosos com dados derivados de modelos menores, permitindo um melhor entendimento de nuances e condução de conversas mais natural.

Suportando recursos como o modo de pesquisa, o upload de arquivos e o uso da tela escrita de código — mas não o Modo de Voz —, o GPT-4.5 já pode ser selecionado no seletor de modelos por usuários Pro do ChatGPT na web, nos smartphones e nos aplicativos para desktop.

Estamos compartilhando o GPT-4.5 como uma pesquisa prévia para entender melhor seus pontos fortes e limitações. Ainda estamos explorando suas capacidades e estamos ansiosos para ver como as pessoas o usam de maneiras que talvez não esperávamos.

Também disponíveis para usuários das APIs Chat Completions API, Assistants API e Batch, o modelo será expandido já na semana que vem com o acesso também para usuários Plus e Team, e, na semana seguinte, para os dos planos Enterprise e Edu do ChatGPT.