Powerbeats Pro 2 não tocam música enquanto monitoram batimentos cardíacos

Uma das principais novidades dos Powerbeats Pro 2, seu sensor óptico que permite monitorar a frequência cardíaca está dando o que falar — e não por um bom motivo.

De acordo com YouTuber DC Rainmaker, conhecido por fazer reviews minuciosos de dispositivos fitness, o novo fone de ouvido da subsidiária da Apple tem problemas para se conectar a equipamentos de academia, além de não monitorar os batimentos cardíacos do usuário com precisão — ou pelo menos não no iOS.

A principal reclamação do criador de conteúdo, a qual foi corroborada por outros usuários, é de que os Powerbeats Pro 2 não podem reproduzir música caso estejam monitorando a frequência cardíaca do usuário (isso enquanto estão pareados a um equipamento de academia) — limitação que foi confirmada pela Apple após contato do YouTuber.

Como muitas pessoas usam dispositivos dedicados para monitorar sua frequência cardíaca ao mesmo tempo em que usam fones para escutar música durante treinos, essa notícia pode ser um verdadeiro balde de água fria, principalmente para quem estava achando que os Powerbeats Pro 2 seriam capazes de consolidar esses dois itens em um único pacote.

Os problemas, como dito, não param por aí: os novos fones da Apple não monitoram a frequência cardíaca tão bem em apps para iOS quanto em apps para Android — o que é irônico, já que estamos falando da plataforma concorrente. Isso porque, segundo a Apple, apenas sete apps são completamente compatíveis com o recurso no iPhone: Runna, Nike Run Club (que usamos como exemplo em nosso vídeo do produto), Open, YaoYao, Slopes, Peloton e Ladder.

Isso, no entanto, não impediu DC Rainmaker de enfrentar problemas com o app da Peloton, que não foi capaz de exibir os dados capturados pelos fones de ouvido. O Nike Run Club, por sua vez, nem sequer os detectou.

Comecei no lado do ecossistema da Apple tentando usar meu Mac com um aplicativo chamado Zwift, mas ele não estava detectando o sensor de frequência cardíaca. Usei o aplicativo Strava, não funcionou. Usei o aplicativo Peloton, não funcionou. Usei o aplicativo Wahoo Fitness, e não funcionou. Tentei o aplicativo Nike Run Club, e ele nem viu a coisa. Foi nesse ponto que decidi desistir do meu amado iPhone e fui direto para um telefone Android.

A situação, porém, mudou de figura quando o reviewer trocou o seu iPhone por um smartphone Android, já que o sensor óptico dos fones começou a funcionar perfeitamente com praticamente todos os apps que ele testou — embora ainda tenha apresentado problemas de precisão, principalmente em sessões de ciclismo indoor e corrida.

Como notado pelo The Verge, alguns usuários já começaram a elencar possíveis explicações para esses problemas. Uma delas envolve a intensa integração promovida pela Apple entre os seus softwares (nesse caso, o iOS) com seus dispositivos, a qual poderia ser a raiz (principalmente) dos problemas de conexão.

Em outras palavras, detalhes como o fato de o sistema operacional da Apple priorizar dados do Apple Watch caso o usuário esteja usando os dois dispositivos ao mesmo tempo podem estar provocando alguns bugs — os quais, é claro, podem sempre ser corrigidos no futuro. Como no Android esse tipo de coisa simplesmente não existe, a experiência seria mais suave.

E você, que já tem um: notou algo parecido com os fones? 👀

