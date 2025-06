Processo acusa a Apple de mentir sobre Watches neutros em carbono

Quando a Maçã apresentou os Apple Watches Series 9 e Ultra 2, no final de 2023, ela aproveitou para promovê-los como os seus primeiros produtos neutros em carbono.

De lá para cá, a empresa colocou esse selo também nos Apple Watches Series 10 com caixa de titânio e no Mac mini. E os planos são para que, até 2030, toda a cadeia da Apple seja 100% neutra em carbono.

Porém, a empresa agora está sendo processada devido às alegações de neutralidade em carbono nos seus relógios. Conforme a Reuters, a queixa foi apresentada ontem por sete consumidores do Apple Watch SE (2ª geração), do Series 9 e do Ultra 2 no tribunal federal da cidade de San José, na Califórnia (Estados Unidos).

A alegação desses usuários é de que dois dos projetos de compensação de carbono utilizados pela Apple não teriam fornecido reduções verdadeiras do componente químico. Mais precisamente, se tratam do Chyulu Hills Project, do Quênia, e do Guinan Project, da China.

Em ambos os casos, as reduções de carbono teriam ocorrido independentemente do envolvimento da Apple ou da existência dos projetos.

O grupo de consumidores ainda acrescentou que, como as alegações de neutralidade de carbono da Apple são baseadas na eficácia e na legitimidade dos projetos, as alegações de esses Apple Watches serem neutros em carbono são “falsas e enganosas”.

Também é citado, na ação, um estudo da National Retail Federation e da IBM, o qual afirma que 70% dos consumidores dos Estados Unidos e do Canadá levam em consideração as ações de sustentabilidade das empresas ao comprarem algo.

O processo tem como objetivo impedir que a Apple siga comercializando os três relógios (o que, nesse momento, valeria apenas pro Ultra 2 e pro Apple Watch SE, já que o Series 9 saiu de linha), além de danos “não especificados”.

Seria esse o início de mais uma dor de cabeça para o Apple Watch no nível do sensor de oxigenação no sangue? ⌚️

via MacRumors