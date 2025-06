Série alemã “Where’s Wanda?”, do Apple TV+, é renovada para a 2ª temporada

Depois de ter estreado a sua primeira temporada em outubro do ano passado, a série “Onde Está a Wanda?” (“Where’s Wanda?”) foi, agora, renovada para uma segunda temporada pelo Apple TV+.

Primeira produção alemã do serviço de streaming da Maçã, a série tem como enredo o casal Dedo e Carlotta Klatt (Axel Stein e Heike Makatsch, respectivamente), que estão desesperados para localizar sua filha desaparecida, Wanda (Lea Drinda) — sumida há meses e sem deixar nenhum rastro.

Finding her was just the beginning. pic.twitter.com/0VcTU3kW1z — Apple TV (@AppleTV) February 27, 2025 Encontrá-la foi apenas o começo.

Na nova temporada, Wanda é pega aparentemente em flagrante, de pé sobre um cadáver. Com isso, o casal Klatt precisará fazer de tudo ao seu alcance para provar sua inocência e evitar perdê-la novamente.

A segunda temporada da série, que ainda não ganhou uma data de estreia, contará com oito episódios. A primeira conseguiu um feito e tanto: alcançou uma pontuação de 100% dos críticos no Rotten Tomatoes.

Produzida pela UFA Fiction, “Where’s Wanda?” foi criada e escrita por Oliver Lansley (“Flack”), juntamente aos produtores executivos Nataly Kudiabor (“Arthur’s Law”) e Sebastian Werninger (“The Physician”). A série é cocriada e baseada em uma história de Zoltan Spirandelli (“Vaya con Dios”), e dirigida pelos cineastas Christian Ditter (“How To Be Single”), Tobi Baumann (“Faking Hitler”) e Facundo Scalerandi (“How to Sell Drugs Online”). Ditter também atua como produtor executivo da série.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

