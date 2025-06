YouTuber revela a capacidade da bateria do iPhone 16e

Em um vídeo focado na autonomia da bateria do iPhone 16e, o YouTuber Dave Lee (em seu canal Dave2D) afirmou que a capacidade do componente no novo aparelho é de 3.961mAh — um acréscimo relevante em relação ao modelo base da linha.

A título de comparação, o iPhone 16 conta com bateria de 3.561mAh, enquanto no 16 Pro ela é de 3.582mAh. Dessa forma, o iPhone 16e só perde para os modelos maiores da sua geração: o iPhone 16 Plus (4.674mAh) e o iPhone 16 Pro Max (4.685mAh).

Esses números dão ao iPhone 16e um diferencial quando o assunto é autonomia da bateria, especialmente para um modelo de entrada do smartphone da Maçã — o que pode compensar, em partes, o fato de ele ser “capado” em outros aspectos.

Dessa forma, o aparelho pode ser interessante para quem quer uma boa autonomia de bateria sem gastar o dinheiro cobrado em um modelo maior e não se importa com coisas como a falta do suporte ao MagSafe, a câmera única e a ausência do chip de banda ultralarga de segunda geração.

Em um teste rápido de bateria feito pelo YouTuber, o iPhone 16e perdeu em autonomia apenas para o iPhone 16 Pro Max entre os modelos testados, ganhando do iPhone 16, do iPhone 15 e do iPhone 14 base, bem como do iPhone 15 Pro Max.

Como Lee apontou no vídeo, essa boa autonomia, obviamente, é possível não só graças à sua bateria maior, como também ao novo modem 5G da Maçã, o C1, que é mais eficiente que o da Qualcomm. O núcleo a menos de GPU no chip A18 e o brilho da tela menos potente também desempenham um papel nesse quesito, dentre outros detalhes.

Se esse diferencial é ou não relevante para lhe convencer a comprar o modelo, isso quem vai dizer é o seu bolso e as suas necessidades. 😉

Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10

Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x

Cor: branco ou preto

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors