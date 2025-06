Apple destaca design do iPhone 16e em novo comercial [atualizado: mais Shorts!]

A Apple divulgou um novo comercial para celebrar o lançamento do iPhone 16e, seu modelo mais acessível da linha atual. O dispositivo, vale lembrar, chegou oficialmente hoje a algumas regiões; aqui no Brasil, ele já está em pré-venda.

Publicado no YouTube, o anúncio é bem descontraído: mostra um daqueles dançarinos infláveis — aqueles que ficam na frente de lojas — segurando um iPhone 16e. A música de fundo é “Talk”, de Selena Gomez e Benny Blanco, que dá um tom animado ao vídeo.

Adquira o iPhone mais recente pelo melhor preço. O novo iPhone 16e foi desenvolvido para a Apple Intelligence e equipado com o chip A18, da mais recente geração. Ele vem com uma bateria de longa duração, uma câmera Fusion de 48MP e um design resistente, tudo isso por um preço que você não pode ignorar.

O foco do comercial é, claramente, o design do iPhone 16e, que traz uma tela inteira, Face ID e uma câmera traseira de lente única. O preço começa em US$600 (ou R$5,8 mil no Brasil), um valor mais alto que o do modelo anterior, o iPhone SE (2022).

Contudo, o aparelho traz melhorias, como o chip A18, suporte à Apple Intelligence, uma porta USB-C, o modem C1 (da Maçã) e uma câmera de 48 megapixels. Esses recursos podem fazer do iPhone 16e uma opção interessante para quem não abre mão de tecnologias mais recentes.

A seguir, outros vídeos da mesma série de comerciais no formato Shorts, do YouTube:

A Apple parece estar apostando em um equilíbrio entre o preço do aparelho e dos recursos que colocou nele para atrair quem busca um celular de qualidade, mas sem gastar tanto. E, claro, o dançarino inflável deixa o tom mais divertido!

Atualização, por Eduardo Marques05/03/2025 às 14:56

A Apple hoje veiculou mais três vídeos curtos no YouTube promovendo o seu novo telefone de uma forma diferente, oferecendo dicas varias para seus usuários:

Alguns podem até dizer que os vídeos estão para na linha daqueles promovidos pela equipe de suporte, mas não deixa de ser interessante, não é mesmo?

Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10

Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x

Cor: branco ou preto

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.