Apple entra no clima de Carnaval com playlists especiais no Apple Music

Aproveitando o clima de Carnaval, a Apple liberou alguns conteúdos especiais para quem quer curtir a folia em grande estilo.

Publicidade

Como já é tradição, o Apple Music preparou uma página dedicada com diversas playlists especiais, como a “Festa de Carnaval”, a “Clássicos do Carnaval: essenciais” e também com os sambas de enredo das escolas de samba de São Paulo e do Rio de Janeiro, bem como marchinhas.

Há, ainda, playlists de curadores convidados, com Claudia Leitte, LUDMILLA, Carlinhos Brown, Grupo Menos é Mais, MC IG, Vintage Culture e Luan Pereira, bem como estações de rádio especiais.

Além de músicas, a equipe editorial da App Store também preparou uma lista com vários aplicativos para curtir essa época do ano e a aba de “Apps” da loja com outras dicas.

Site da Apple Brasil com a temática carnavalesca

Além desses conteúdos especiais, o site brasileiro da Apple também entrou no ritmo, com uma decoração especial remetendo ao Carnaval.

A Maçã também destaca o recém-lançado aplicativo Convites (Invites) e a chegada da Apple Intelligence ao português brasileiro, em abril.

Publicidade

Bem bacana, não?! 🎉

Publicidade

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 100 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. Para quem ama música clássica, há um app dedicado com mais de 5 milhões de faixas, tudo em uma interface simplificada! No Brasil, são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$21,90/mês) e Familiar (R$34,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.