Apple foi a 2ª marca com mais aparelhos roubados em SP em 2024; Samsung lidera

Há poucos dias, nós mostramos por aqui que a Apple é a segunda marca de smartphones com o maior número de pedidos de bloqueio por parte da plataforma Celular Seguro, e que a Samsung lidera essa lista.

Publicidade

Pois agora, em um ranking divulgado pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a Apple mais uma vez veio em segundo lugar — agora, no quesito de marcas com aparelhos mais roubados na cidade paulista em 2024.

O levantamento, feito pelo UOL Tilt com base nesses dados, indica que foram registrados 46.777 roubos e furtos dos aparelhos da Maçã no ano de 2024. Mesmo sendo um número alto, isso representa uma queda de 19,1% se comparado a 2023 (em que 57.850 aparelhos foram roubados ou furtados).

Liderando a pesquisa está novamente a sul-coreana Samsung, com 53.433 registros no período — mas, ainda assim, com uma queda de 9% em relação a 2023.

Publicidade

Após Samsung e Apple, completam a lista de cinco marcas com mais aparelhos roubados, respectivamente, Motorola (com 32.513), Xiaomi (com 13.722) e “Outros”, com 8.975 registros.

O que provavelmente explica esse número alto de aparelhos roubados/furtados da Samsung é o seu alto número de aparelhos em linha, nas mais diferentes faixas de preço. A Apple, por outro lado, possui smartphones com valores bem mais elevados.