Apple inicia a pré-venda do iPhone 16e no Brasil!

Lançado pela Apple recentemente, o iPhone 16e já pode ser encomendado no Brasil, uma vez que a pré-venda do aparelho começou oficialmente hoje por aqui.

De acordo com a Apple, os primeiros envios do novo aparelho ocorrerão na próxima sexta-feira (6/3) — e, como de costume, provavelmente esse também será o dia em que as vendas nas lojas físicas começarão.

Considerado um substituto do iPhone SE, o iPhone 16e traz algumas novidades para o aparelho mais barato da Apple, ao mesmo tempo em que o incorpora à linha principal (lançada no ano passado).

O que há (e o que não há) de novo?

Entre as principais novidades, estão o design atualizado — sai o botão de Início, entra o Face ID e o famigerado notch —, a porta USB-C, o chip A18, bem como o suporte à Apple Intelligence e a comunicação via satélite.

O primeiro a contar com o modem 5G proprietário da Apple (o C1), o iPhone 16e abre mão de algumas coisas presentes nos demais modelos, como o MagSafe e o chip de banda ultralarga de segunda geração.

Preço e disponibilidade

Disponível nas cores preta e branca, no Brasil o iPhone 16e sai oficialmente por R$5.800 na versão com 128GB — valor que sobe para R$6.600 na versão de 256GB e para R$8.100 se adquirido com 512GB. Em pagamentos à vista, há 10% de desconto na Apple Brasil.

Já em promoção de pré-venda na Amazon, ele pode ser encomendado por R$4.500 na sua versão de 128GB — em ambas as cores preta e branca.

De acordo com o jornal O Globo, o aparelho será fabricado no Brasil na unidade da Foxconn em Jundiaí (São Paulo). Curiosamente, sua homologação ainda sequer foi publicada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

