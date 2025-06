Apple TV+ anuncia nova série com Tatiana Maslany no elenco

O Apple TV+ acaba de anunciar “Maximum Pleasure Guaranteed”, uma nova série composta por dez episódios e estrelada por Tatiana Maslany (vencedora do Emmy e indicada ao Globo de Ouro, conhecida por “Orphan Black”).

Com episódios de 30 minutos, a produção, definida como um suspense cômico, tem como foco uma mãe recém-divorciada que cai em uma perigosa toca de coelho envolvendo chantagem, assassinato e futebol juvenil.

Com produção do Apple Studios e da Counterpart Studios, a série é escrita e produzida por David J. Rosen (“Sugar”) e dirigida e com produção executiva de David Gordon Green (“Mythic Quest”). Ela foi desenvolvida e será produzida por Simon Kinberg e Audrey Chon para a Genre Films sob o seu primeiro acordo com o Apple TV+, e Bard Dorros para a Anonymous Content.

Apesar do anúncio, o serviço não anunciou uma data prevista de estreia.

