Brasil tem o 2º iPhone 16e mais caro do mundo; EUA, o mais barato

Finja surpresa: um estudo realizado pelo site Nukeni mostrou que o Brasil ocupa o 2º lugar no ranking dos países com o iPhone 16e mais caro do mundo, perdendo apenas para a Turquia. O modelo, inclusive, foi lançado oficialmente hoje.

Convertendo o valor dele para o real, nos Estados Unidos, o modelo de 128GB sai por aproximadamente R$3.533, o valor mais baixo registrado. Aqui no Brasil o mesmo celular é vendido por R$5.800. Já na Turquia, o preço chega a impressionantes R$7.756.

A disparidade também é gritante nas versões com mais armazenamento. O modelo de 256GB, por exemplo, custa R$4.123 nos EUA, mas no Brasil o preço salta para R$6.600, atrás apenas da Turquia, onde o aparelho sai por R$8.564.

Já a versão topo-de-linha, com 512GB, tem um preço inicial de R$5.302 nos EUA, enquanto no Brasil o valor dispara para R$8.900. Na Turquia esse modelo chega a incríveis R$10.180, consolidando o país como o lugar mais caro do mundo para comprar um iPhone 16e.

O levantamento do Nukeni considera os preços nas lojas online oficiais da Apple em diversos países, incluindo os impostos locais aplicáveis.

Como os Estados Unidos e o Canadá possuem variação de impostos dependendo do estado ou província, foram utilizadas as regiões com as menores e maiores taxas para compor o ranking. Além disso, os valores foram convertidos para reais utilizando a taxa de câmbio mais recente — todavia, vale notar que o site não levou em consideração que a Apple Brasil oferece 10% de desconto no pagamento à vista, que é de fato o padrão na grande maioria dos países.

Comparando a outros territórios

Além do Brasil e da Turquia, outros países também aparecem no ranking com preços altos para os novos iPhones. A Noruega, por exemplo, está entre os mais caros, com o modelo de 512GB sendo vendido por R$7.016.

Em Portugal, o mesmo modelo custa R$6.851, enquanto na França e na Itália o preço fica em torno de R$6.789. Isso mostra que, mesmo na Europa, há uma variação considerável de valores.

Por outro lado, países como Austrália, Japão e Canadá estão entre os lugares onde os iPhones são mais acessíveis, embora ainda sejam mais caros do que nos EUA.

Na Austrália, por exemplo, o iPhone 16e de 128GB custa cerca de R$3.655, enquanto no Japão o mesmo modelo sai por volta de R$3.911. No Canadá, os preços também são relativamente baixos, começando por aproximadamente R$3.855 para a versão mais básica.

O que explica esses preços no Brasil?

O preço alto dos iPhones no Brasil pode ser explicado por alguns fatores. Um dos principais é a carga de impostos sobre produtos eletrônicos importados, que acaba sendo repassada diretamente ao consumidor.

Além disso, a flutuação do dólar também impacta o preço dos dispositivos da Apple, já que a empresa ajusta seus valores conforme a variação do câmbio. Outro ponto importante é a estratégia de precificação da própria Maçã, que também leva em consideração a demanda e a concorrência em cada mercado.

Diante disso, muitos brasileiros optam por comprar iPhones no exterior. No entanto, a taxação sobre produtos importados e as restrições alfandegárias tornam essa alternativa viável apenas para uma pequena parcela de consumidores.

Com o lançamento do iPhone 16e, a disparidade de preços ao redor do mundo mais uma vez evidencia a desigualdade no acesso à tecnologia, especialmente em mercados como o brasileiro.

