Como ativar/desativar o velocímetro no Google Maps

O Google Maps disponibilizou, em 2024, um recurso bem interessante no seu app para iOS e que também funciona no CarPlay.

Publicidade

Trata-se da possibilidade de usar um velocímetro — que pode lhe ajudar a evitar multas por excesso de velocidade ao visualizar o limite de cada rua ou rodovia que estiver passando.

Veja como ativar ou desativar isso! 🚗

Abra o app do Google Maps no seu iPhone e toque na foto de perfil (no canto superior direito da tela). Vá até Configurações » Navegação e, na seção “Exibição do mapa”, marque ou desmarque a opção “Mostrar velocímetro”.

O Google informa, porém, que isso deve ser usado para fins informativos, já que é preciso usar o velocímetro do seu veículo para confirmar a velocidade real no momento.