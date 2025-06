Eddy Cue, Ben Stiller e Zane Lowe estarão na SXSW 2025

A 39ª edição da SXSW Conference, edição de 2025 do renomado evento de tecnologia, contará com uma sessão do vice-presidente sênior de serviços da Apple, Eddy Cue, ao lado do diretor e produtor executivo de “Ruptura” (“Severance”), Ben Stiller.

Publicidade

De acordo com a página da sessão, os dois terão uma conversa única a qual passará por temas como mídia, entretenimento, esportes e, obviamente, pela série liderada por Stiller, a qual se tornou a produção mais popular da história do Apple TV+.

Traga seu innie e seu outie para ter a chance de ver clipes nunca antes vistos de “Ruptura” e ouvir insights de dois dos titãs da indústria.

Além de Cue e Stiller, o diretor global criativo do Apple Music Zane Lowe também contará com uma sessão na conferência — ao lado de Lars Ulrich, baterista e o cofundador do Metallica, grupo que está preparando um projeto com a Maçã.

Os dois falarão sobre como a banda usa as tecnologias modernas para se conectar mais profundamente com os fãs — algo que vem sendo praticado por eles desde o início o projeto até os dias atuais.

A sessão com Cue e Stiller acontecerá no dia 9 de março, a partir das 14h30 (horário de Brasília), enquanto a de Lowe com Ulrich ocorrerá no dia 11, a partir das 19h. Ambas contarão com opções de tradução de áudio em português e espanhol após o evento (uma cortesia do banco Itaú).