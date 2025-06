Leilão de itens raros tem Apple I funcional e protótipo do Macintosh Portable [atualizado]

E cá estamos nós com mais uma coleção de itens raros da história da Apple que foram a leilão. Intitulada “Steve Jobs and the Apple Revolution”, ela foi organizada pela RR Auction e, como notado primeiro pelo MacRumors, tem alguns itens bastante interessantes, como protótipos.

Assim como em praticamente qualquer leilão do tipo, há alguns Apple I (o primeiríssimo computador da empresa) à venda. Um dos mais interessantes tem o codinome “Bayville” e está em um ótimo estado de conservação, além de ser apenas o 91º a ser fabricado e contar com o manual original e uma nota escrita à mão por Daniel Kottke, o 12º empregado da companhia.

De acordo com a RR Auction, é esperado que esse computador seja arrematado por algo em torno de US$300.000.

Se você está à procura de algo mais “fora da curva”, saiba que há uma boa parcela de protótipos de dispositivos da Apple disponíveis nesse leilão. Alguns exemplos notáveis são versões EVT (Engineering Validation Test) e PVT (Production Validation Test) de um iPod classic, um iMac G3, um Power Mac G4 Cube, um Power Macintosh e um Macintosh TV.

O item mais interessante, no entanto, provavelmente é esse Macintosh Portable — que, ao contrário da sua versão final, conta com um acabamento completamente transparente, conferindo-o uma cara muito mais estilosa e futurista. Segundo a RR Auction, é esperado que ele seja arrematado por mais de US$50.000.

Já aberto para lances, o leilão ficará de pé até o dia 20 de março. São, ao todo, 317 itens, os quais podem ser conferidos nessa página.

Atualização, por Luiz Gustavo Ribeiro 21/03/2025 às 15:40

O leilão foi encerrado ontem (20/3) e o raro Apple I operacional foi arrematado por nada menos do que US$375 mil.

Além do computador, muitos outros itens da coleção, relacionada à Apple, foram arrematados por valores surpreendentes. Um cheque de 1976 assinado por Steve Jobs angariou US$112.054, enquanto um iPhone original lacrado atingiu por US$87.514.

O leilão arrecadou um total de US$1.308.251 (quase R$7,5 milhões).

via MacRumors