Michael Angarano entra para o elenco de “Margo’s Got Money Troubles”, do Apple TV+

De acordo com o Deadline, o ator Michael Angarano (“Oppenheimer”) é o mais novo nome no elenco de “Margo’s Got Money Troubles”, futura série do Apple TV+ que será estrelada por Michelle Pfeiffer, Elle Fanning e Nicole Kidman.

A produção, vale recordar, acompanhará a trajetória de Margo (Fanning), a filha de uma garçonete do Hooters (Pfeiffer) que acabará engravidando do seu professor de inglês, Mark, o qual será interpretado por Angarano.

Decidindo manter o bebê mesmo contra o conselho de todos, aos 20 anos e desempregada, ela criará um OnlyFans para ganhar a vida, recebendo o auxílio de seu pai (que será interpretado pelo ator Nick Offerman).

Adaptando alguns dos conselhos do seu progenitor (que tem experiência no mundo da luta livre), ela descobrirá que a fama na internet pode vir com um preço muito alto e não ser a solução para todos os seus problemas.

Também farão parte do elenco da série Thaddea Graham (que interpretará uma colega de quarto de Margo) e Marcia Gay Harden (que viverá a mãe de Mark). Kidman, por sua vez, viverá uma mediadora de Margo e Mark.

Inspirada no romance homônimo de Rufi Thorpe — que atua como produtor executivo ao lado de Fanning, Brittany Kahan Ward, Kidman, Per Saari, Matthew Tinker e Kelley —, a série deverá contar com um total de oito episódios.

via Apple World Today