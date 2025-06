Carnaval é destaque em novo comercial da Apple filmado com iPhone 16 Pro [atualizado]

Depois de entrar no clima do Carnaval com playlists especiais no Apple Music, a Maçã divulgou hoje um comercial — filmado com o iPhone 16 Pro e editado com o recurso Mixagem de Áudio — destacando a festividade brasileira.

De acordo com a Apple, “Brasil em Cena” — escrita por Jair Oliveira e interpretada por Nilze Carvalho — celebra o cinema brasileiro ao som de um dos gêneros musicais mais vibrantes do planeta. “É um tributo à cultura e à grandiosidade do Brasil, onde Carnaval e cinema se encontram para contar uma história inesquecível.”

Além do comercial em si, toda a página inicial do site da Apple Brasil está completamente “decorada” de Carnaval, como podemos ver abaixo:

Aproveitem o feriado que está se aproximando — sempre com responsabilidade, é claro! 😉

Atualização, por Bruno CArdoso03/03/2025 às 11:40

Depois do comercial, a Apple liberou agora a música no Apple Music para todo mundo curtir com calma:

Ação bem bacana, não?! 🎊

