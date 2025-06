Como arquivar e visualizar os seus chats arquivados no ChatGPT [iPhone, iPad, Mac e web]

O ChatGPT praticamente revolucionou a forma como nos relacionamos com a inteligência artificial.

Publicidade

Se você costuma utilizar esse serviço da OpenAI nos seus aparelhos, saiba que é possível arquivar as conversas — e, posteriormente, acessá-las em um local dedicado.

Veja como fazer isso nos seus aparelhos! 😉

Como arquivar as suas conversas no ChatGPT

Para arquivar as conversas anteriores, abra o app ou o site do ChatGPT.

Publicidade

No iPhone/iPad, deslize o dedo da esquerda para a direita ou toque no botão com dois risquinhos (no canto superior esquerdo); no app do Mac, clique com o botão direito do mouse em cima dele; na web, selecione os três pontinhos ao passar o cursor sobre a conversa.

Vá até “Arquivar” e confirme.

Como acessar suas conversas arquivadas no ChatGPT

No iPhone/iPad, toque/clique no seu nome (na mesma onde as suas conversas aparecem) e vá em “Chats arquivados”. Selecione um deles e escolha entre “Exibir”, “Desarquivar” ou “Excluir”.

No Mac, clique no seu nome, em “Configurações” e em “Chats arquivados”; já na web, clique no seu nome (no canto superior direito) em “Configurações” e siga os demais passos.