Como excluir todos os seus chats no ChatGPT [iPhone, iPad, Mac e web]

Caso você use bastante o ChatGPT nos seus dispositivos, saiba que uma dica supersimples permite que você exclua todas as conversas feitas no serviço. Assim, o sistema de inteligência artificial generativa da OpenAI não armazenará mais tudo o que foi questionado usando o aplicativo.

Veja, nos próximos parágrafos, como fazer isso! 🙂

Como excluir todos os seus chats no ChatGPT pelo iPhone/iPad

Com o app aberto, toque nos dois risquinhos (no canto superior esquerdo), depois nos três pontinhos e vá em “Controlar dados”.

Em seguida, selecione “Excluir todos os chats” e confirme.

Como excluir todos os seus chats no ChatGPT pelo Mac

Com o app aberto, vá até ChatGPT » Configurações… na barra de menus ou use o atalho ⌘ command , .

Vá até “Controlar dados” e clique em “Excluir todos os chats”.

Como excluir todos os seus chats no ChatGPT pela web

Com a sua conta logada no site do serviço, clique na sua foto (no canto superior direito) e vá até “Configurações”.

Acesse a aba “Geral” e escolha “Excluir tudo”, ao lado de “Excluir todos os chats”.