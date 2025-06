Como mudar o provedor de mapas no ChatGPT [iPhone, iPad e Mac]

O aplicativo do ChatGPT para iPhone e iPads é muito útil para conversar com a inteligência artificial da OpenAI para projetos pessoais ou otimizar o seu fluxo de trabalho.

Uma dica muito útil para quem usa os aparelhos móveis da Apple possibilita que você altere o provedor de mapas usado para as respostas da IA — ideal para quem prefere usar o Google Maps em vez da opção nativa da Maçã.

Confira como mudar isso! 🗺️

Acesse o app do ChatGPT no seu iPhone/iPad ou o site do serviço. Abra as configurações tocando nos dois risquinhos (no canto superior esquerdo) e escolha os três pontinhos. Já no Mac, clique no seu nome em “Configurações — ou use o atalho ⌘ command , .

Na seção “Aplicativo”, use o menu suspenso ao lado de “Provedor de mapas” para escolher aquele que desejar usar no app.

Fácil, né? 😉