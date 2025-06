Como usar o ChatGPT como buscador padrão no Safari [iPhone e iPad]

O ChatGPT se tornou uma parte importante do dia a dia de muita gente, permitindo que a ferramenta de inteligência artificial da OpenAI melhore e otimize as tarefas diárias.

Se você utiliza-o com frequência, saiba que uma “gambiarra” permite usá-lo como o buscador padrão do iPhone e do iPad dentro do Safari. Assim, basta digitar na barra de endereços o que quiser para que o ChatGPT responda o que você está procurando.

Veja como fazer! 😉

Antes de mais nada, certifique-se de que está usando a versão mais recente do app do ChatGPT na App Store. Abra os Ajustes do iOS/iPadOS, toque em “Apps” e vá em “Safari”. Na seção “Geral”, escolha “Extensões”, “Busca ChatGPT” e “Permitir Extensão”. Mais abaixo, em “Permissões”, escolha “google.com” (ou o outro buscador que estiver usando) e ative “Permitir”.

A partir disso, sempre que fizer uma busca na barra de endereços do Safari, você será redirecionado ao ChatGPT.