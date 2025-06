Como usar o modo temporário do ChatGPT [iPhone, iPad, Mac e web]

Se você curte usar o ChatGPT para as suas tarefas pessoais ou do trabalho, um bom recurso disponibilizado pela OpenAI possibilita usá-lo por meio de um chat temporário.

Assim, todas as conversas com a IA não serão salvas e, com isso, automaticamente apagadas após a sessão terminar. Desta forma, você garante uma maior proteção à sua privacidade, tendo a certeza de que as informações sensíveis não serão armazenadas — pelo menos não com algum tipo de relação com o seu usuário. 😛

Confira como ativar esse modo! 💬

No app para iPhones/iPads e Macs, inicie uma nova conversa e toque/clique no botão do chat temporário — no iPhone/iPad, ele fica no canto superior direito; já no Mac, ele está localizado dentro do balão de mensagens.

Caso esteja acessando o ChatGPT pela web, clique no menu suspenso “ChatGPT” (na parte superior esquerda) e escolha “Chat temporário”.

Quando o chat temporário estiver ativado, o interruptor ficará verde. Além disso, você visualizará um ícone ou uma mensagem indicando que a sessão atual é temporária e que não será salva.