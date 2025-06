Destaques de fevereiro no MM: iPhone 16e, Powerbeats Pro 2, Convites e mais!

A Apple não costuma fazer grandes anúncios no mês de fevereiro, mas, vez ou outra, esse ciclo se quebra — e foi exatamente o que aconteceu desta vez.

No último mês (que acabou ontem), tivemos o anúncio de dois novos produtos em seu portfólio: o iPhone 16e e os Powerbeats Pro 2. Ambos chegam para complementar a já extensa linha de smartphones e fones de ouvido da empresa, além das novidades em serviços e sistemas operacionais.

iPhone 16e

Um “sucessor espiritual” do iPhone SE, o iPhone 16e foi oficializado pela Apple como a adição mais em conta da família de iPhones atuais, mas gerou polêmica por conta do seu preço elevado em relação ao seu antecessor.

Posicionado como o modelo de entrada da linha, o iPhone 16e abandona o botão de Início e o Touch ID do iPhone SE, adota o design do iPhone 14, uma tela OLED de 6,1 polegadas, Face ID e até o botão de Ação. Ou seja, temos aí uma espécie de Frankenstein. 😁

Todavia, apesar de fazer parte da linha 16, são poucas as características que o iPhone 16e compartilha com o restante da linha. A principal delas é a presença do chip A18, que apesar da versão conter um núcleo de GPU a menos, garante suporte à Apple Intelligence — a qual, vale notar, já foi confirmado que ganhará suporte ao português do Brasil em abril.

Dentre outras características, estão uma única câmera principal de 48 megapixels com suporte para zoom óptico de 2x, câmera frontal aprimorada de 12MP, porta USB-C e a estreia do chip C1, o primeiro modem 5G desenvolvido pela própria Apple.

Segundo a Maçã, este novo modem permite uma eficiência energética muito maior, garantindo uma duração de bateria bem mais longa para o iPhone 16e. Testes recentes, inclusive, indicam que o C1 oferece velocidades de conexão 5G comparáveis às do modem utilizado no iPhone 16, desenvolvido pela Qualcomm.

A introdução do chip C1, portanto, representa um passo significativo para a Apple em sua busca por maior controle sobre os componentes dos seus dispositivos e poderá ser a chave para que ela consiga lançar o famigerado o “iPhone 17 Air/Slim” sem sacrificar demais a duração da bateria do aparelho em favor da finura.

Mas falando ainda sobre o iPhone 16e, o modelo, no entanto, não conta com suporte aos ímãs MagSafe — algo presente na linha desde o iPhone 12, ou seja, uma omissão bem grande para um iPhone em 2025 na faixa de preço em que se enquadra. Mesmo que a Apple não ache o mesmo…

Essa e outras omissões, como a ausência do chip de banda ultralarga, uma tela mais brilhante e até mesmo o núcleo de GPU reduzido, foram alvo de debate entre usuários e entusiastas, especialmente em relação ao posicionamento do aparelho diante do conjunto de recursos oferecidos pelo preço de US$600.

Por esse valor, muitos argumentam que o dispositivo deveria incluir funcionalidades presentes em outros smartphones da mesma faixa de preço e sugerem que modelos anteriores ou de segunda mão, como o iPhone 15 ou 15 Pro, possam oferecer melhor valor pelo investimento.

De qualquer forma, rumores indicam que a Apple estaria planejando atualizar o modelo anualmente, com a possível introdução do “iPhone 17e” no início do próximo ano — tal como faz o Google com a sua linha de smartphones Pixel A.

Não estamos dizendo que a ideia de oferecer uma opção mais acessível dos aparelhos mais recentes seja ruim, apenas que a Apple precisará equilibrar cuidadosamente o conjunto de recursos oferecidos e o preço (idealmente numa faixa um pouco mais baixa), garantindo que ele atenda às expectativas do público.

De qualquer forma, o iPhone 16e já está em pré-venda no Brasil, onde os preços partem de R$5.800 na versão com 128GB — lembrando que, em pagamentos à vista, há 10% de desconto na Apple Brasil.

Powerbeats Pro 2

A outra novidade apresentada pela Apple em fevereiro foram os Powerbeats Pro 2 — os fones de ouvido da Beats voltados para prática de atividades físicas.

A principal inovação foi a incorporação de um sensor de frequência cardíaca, permitindo que os usuários monitorem seus batimentos em tempo real durante os exercícios — embora sem a possibilidade de reproduzir músicas simultaneamente.

Além disso, os Powerbeats Pro 2 ganharam um design reformulado, estão 20% mais leves e contam com ganchos auriculares 50% menores, proporcionando maior conforto e estabilidade durante o uso. Também vale destacar a certificação IPX4, que os torna resistentes a suor e respingos, muito comuns na prática de atividades físicas.

O fones também contam com cancelamento ativo de ruído (ANC), modo de transparência, chip H2, qualidade de som aprimorada e até 45 horas de reprodução com o estojo de carregamento.

Com um preço inicial de US$250, a Apple posicionou os Powerbeats Pro 2 como uma opção alternativa aos AirPods Pro 2, focada em entusiastas de atividades físicas que procuram fones de ouvido com recursos avançados e design otimizado para o esporte.

Nos resta saber se a Apple levará esse mesmo sensor de frequência cardíaca à próxima geração dos AirPods Pro — que, se os rumores se confirmarem, tem lançamento previsto ainda para este ano.

Apple Intelligence em português

Também em fevereiro, a Apple iniciou os testes do iOS 18.4, iPadOS 18.4, macOS Sequoia 15.4 entre outros sistemas operacionais. A maior novidade para nós? A chegada da Apple Intelligence ao idioma português do Brasil.

Quando lançados oficialmente, os usuários brasileiros poderão aproveitar os recursos da inteligência artificial da Apple, como a categorização automática de emails no aplicativo Mail, o app Image Playground, novos estilos de escrita, ferramentas de edição de imagens e o resumo inteligente de notificações.

Com o início dos testes do visionOS 2.4, também foi anunciada a chegada da Apple Intelligence ao Apple Vision Pro, que além disso também ganhará um novo aplicativo nativo para iPhones (tal qual o do Apple Watch) e o app Spatial Gallery, pelo qual a disponibilizará conteúdos selecionados de fotos/vídeos espaciais e panoramas abrangendo arte, cultura, entretenimento, estilo de vida, natureza, esportes e viagens.

App Convites

Por fim, a Apple também anunciou um novo aplicativo próprio para iPhones, o Convites (Invites) — focado na criação e no gerenciamento de convites para eventos, integrado ao iCloud.

Com ele, usuários podem adicionar detalhes como data, hora, local e descrições, permitindo que qualquer pessoa possa receber e responder aos convites, mesmo sem uma Conta Apple.

O app integra recursos como Álbuns Compartilhados do iCloud para fotos do evento e até playlists colaborativas do Apple Music, enriquecendo a experiência dos participantes.

Para criar eventos, no entanto, é preciso ser assinante do iCloud+. Convidados, por sua vez, podem confirmar presença sem precisar de uma assinatura ou mesmo de um dispositivo Apple, tornando o processo bem mais inclusivo e acessível.

O aplicativo claramente visa competir com plataformas estabelecidas de gerenciamento de eventos, ao oferecer uma solução integrada e tornando seus usuários ainda mais envolvidos em seu ecossistema.

E aí, o que achou dos lançamentos do último mês? 😉