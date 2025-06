Promoções na App Store: Marcador de pontos – Scory, Riptide GP: Renegade, My Bowling Ultra e mais!

Excepcionalmente neste sábado, confira, aproveite e economize com a nossa seleção de promoções na App Store!

O Marcador de pontos – Scory, criado por Romain Spielmann, além de ter um ícone fofíssimo pode ser o que estava faltando para as suas noites de jogos de tabuleiro em grupo.

Esse intuitivo utilitário serve para você que gosta de jogo de cartas ou até mesmo um daqueles complexos jogos de estratégia, mantendo o foco no que realmente importa: a diversão.

Adicione jogadores com um toque no modo de placar rápido ou crie elaborados controles para jogos com regras específicas. Acompanhe tempo ou vez de jogo, acesse um dado virtual e até mesmo selecione jogadores de forma aleatória, diretamente pelo app.

Após baixar o aplicativo, na configuração inicial, selecione “Get Pro for FREE” e remova a publicidade com uma compra interna. Boa diversão! 🎲

Abaixo, outros apps que, juntos, somam quase R$100 em descontos:

Jogos

Corrida de jet-ski.

Jogo de estratégia em realidade aumentada.

Diversão musical.

Aplicativos

Utilitário para boliche.

Mais controle para as suas fotos.

Utilitário para vôlei.

Aproveitem as ofertas e tenham um ótimo fim de semana! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr.