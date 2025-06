Review: stand 3-em-1, carregador de 65W (Apple Watch) e cartão rastreador — todos da Nomad!

Recentemente, recebi da Nomad alguns produtos bem interessantes para avaliar e que, obviamente, compartilharei com vocês nos parágrafos abaixo.

Foram três produtos, cada um deles com diferenciais bem legais: um stand MagSafe 3-em-1, de um carregador de parede (padrão americano) que vem com duas portas USB-C e um espaço dedicado para recarregar Apple Watch, e um cartão rastreador recarregável compatível com a rede Buscar (Find My).

Vamos direto a eles!

Stand One Max

Eu já tive três produtos da família One Max da Nomad, mas os outros dois eram bases (primeira e segunda gerações); esse é um stand, ou seja, o iPhone fica em pé (facilitando a visualização do conteúdo na tela se comparado a uma base) ou deixando o aparelho no modo paisagem (landscape), compatível com o recurso Em Espera (StandBy) — que é como eu passei a fazer à noite e não troco mais.

Assim como os outros que já testei, esse é premium, criado a partir de metal e vidro de alta qualidade, pesando quase um quilo (para que ele fique firme à superfície quando você quiser retirar os dispositivos dele).

Um boa novidade é que o carregador para iPhones é MagSafe, mas também é compatível com o padrão Qi2 — nesse caso, a potência de recarga é de 15W para ambas as tecnologias. O espaço dedicado ao Apple Watch também é compatível com recarga rápida — você precisa, porém, de um Apple Watch Series 7, 8, 9, 10, Ultra ou Ultra 2 para tirar proveito disso.

Já o carregador para AirPods (de 5W, padrão Qi) fica atrás do Apple Watch, o que eu considero uma posição um pouco ruim. Explico: dependendo da pulseira que você tenha no relógio, pode ser um pouco chato ajeitar esses dois dispositivos nesse espaço pequeno, já que a pulseira do Watch tem que “abraçar” o estojo dos AirPods. A posição, contudo, é a mesma que temos na Base One Max (que eu usava antes da chegada do Stand One Max), então isso não é uma novidade. Mas me pergunto se não seria interessante poder recarregar os AirPods no espaço atrás do iPhone… visualmente, sem dúvida, ficaria pior; mas na prática, acho que poderia funcionar.

Como o iPhone foi usado para tirar as fotos, coloquei uma case MagSafe da Nomad fingindo ser o iPhone. 😛

Como em todas as estações de recarga da Nomad, infelizmente essa não acompanha um carregador de parede — e você precisa necessariamente de um de 30W ou mais para alimentar o Stand One Max. Por outro lado, o cabo USB-C/USB-C que vem com ele é de altíssima qualidade, daqueles que é difícil torcer ou quebrar!

De forma resumida, o maior benefício do Stand One Max em comparação ao outro carregador 3-em-1 da Nomad (Base One Max) é a possibilidade de usar o iPhone no modo Em Espera — a compatibilidade com Qi2, vale notar, também já chegou à base.

Falando rapidamente sobre a recarga rápida para o Apple Watch, eu tenho um Ultra 2 e acho que a velocidade de recarga no Stand One Max é inferior à que eu tenho no stand 3-em-1 da mophie, que eu também testei. Tenho a impressão de que a potência do da Nomad é 5W (não consegui achar essa informação; eles falam apenas em “recarga rápida”), enquanto que na da mophie é 7,5W. Claro que não é nada que vai mudar muito a vida, ainda mais para quem recarrega o relógio à noite. Mas eu esperava um pouco mais dessa “recarga rápida” do Watch.

No mais, é um produto com um dos visuais mais bacanas que se pode ter para um stand (na minha opinião, superior ao da mophie, por exemplo) e com a confiança de que se trata de um carregador criado por uma empresa que presa demais pela qualidade — difícil encontrar um outro stand 3-em-1 feito com materiais tão premium quanto esse.

O Stand One Max custa US$150 e está disponível nas cores Carbide (preta) e Silver (prateada).

65W Power Adapter Apple Watch Edition (GaN)

Você é tem um Apple Watch? Costuma viajar muito para os Estados Unidos, o México ou algum outro país que tenha o padrão de tomada americano? Então esse carregador é para você!

Trata-se de um carregador de parede com uma ótima potência de 65W, a qual é distribuída em duas portas USB-C PD (Power Delivery) e um carregador MFi para Apple Watch (com recarga rápida) que, obviamente, pode ser usado para alimentar também AirPods.

O produto é muito compacto (quase metade do tamanho do carregador de 70W da Apple, graças à utilização da tecnologia GaN ) e pode ficar ainda menor por conta do conector americano que é retrátil. Claro que, se você quiser usar um desses em casa (no Brasil), terá que invariavelmente utilizar com um adaptador para o nosso padrão de tomada. Mas o ganho desse carregador é tão bom em viagens que, talvez, falha esse incômodo.

Caso você tenha um dispositivo que precise de mais energia, ao conectá-lo na porta superior e um outro na inferior, o carregador envia 45W de potência para a primeira porta e 20W para a segunda. O fato é que, se você tem um MacBook Air de 13 ou 15 polegadas, por exemplo, pode facilmente usar a porta de cima para recarregar a máquina, a de baixo para o seu iPhone/iPad e ainda recarregar o Apple Watch ou os AirPods — tudo isso com um adaptador de energia que mede 55x54x40mm (quando fechado). Incrível, não?

Obviamente, fica complicado utilizado em tomadas atrás da cama, da mesa de cabeceira ou tomadas no chão/com um ângulo que não favorece a recarga do Apple Watch. Mas como a maioria dos hotéis e casas (pensando em Airbnb) têm tomadas pensadas para serem utilizadas ao lado da cama, esse carregador faz o seu papel muito bem!

O 65W Power Adapter Apple Watch Edition (GaN) sai por US$100; há ainda outros adaptadores de energia da Nomad, que vão desde 20W (US$20) até 130W (US$100) — todos na cor Carbide (preta).

Tracking Card

Esse é um dos produtos mais simples, porém mais legais que vi recentemente. O Tracking Card, como o nome indica, é um cartão rastreador como muitos outros que surgiram depois que o AirTag chegou ao mercado. Mas além de fazer as mesmíssimas coisas que o AirTag faz (compatibilidade com a rede Buscar, emitir som para ser encontrado, etc.), esse cartão — mesmo tendo apenas apenas a espessura de dois cartões de crédito — tem uma bateria recarregável que dura cerca de cinco meses!

O visual dele, como basicamente todos os produtos da Nomad — sim, eu bato palmas para os designers da empresa —, é muito legal, com marcas/desenhos que simulam os circuitos internos. Feito de policarbonato, ele mede 86x54x2mm e ainda tem o selo IPX7 (à prova d’água e poeira).

Recarregá-lo é muito fácil: basta colocá-lo sobre qualquer carregador Qi ou MagSafe (sim, ele tem ímãs e é totalmente compatível com MagSafe). Eu realmente não sei como a Nomad conseguiu colocar uma bateria e um alto-falante dentro de um cartão com apenas 2mm de espessura!

No meu caso, que vinha usando justamente um cartão da Nomad no qual é possível acoplar um AirTag — a fim de ser colocado na carteira como um cartão de crédito —, a troca foi ótima! Ainda que eu adore o AirTag, o formato dele definitivamente não é o mais indicado para ser usado em carteira. E aí que entra o Tracking Card.

Com o Nomad Card à esquerda; com AirTag à direita.

No dia a dia, deixo-o na carteira; quando vou viajar, coloco-o dentro do meu porta-passaporte (que tem espaço para quatro cartões de crédito, mais do que eu preciso para deixar a carteira em casa quando estou numa viagem).

Dentro do app Buscar, ele funciona exatamente igual ao AirTag. Você tira a etiqueta que vem nele, emparelha com o seu iPhone e pronto… ele está lá, como um AirTag — você pode ver onde está a sua carteira, o nível de bateria do Tracking Card, reproduzir um som, marcar como perdido, deixar um aviso para quem encontrar o cartão, compartilhar a localização deles com outras pessoas, etc.

Se você está pensando em adquirir um AirTag para colocar na carteira, de verdade, esqueça; a solução da Nomad é a melhor opção. O cartão custa US$40, um pouco a mais que o AirTag (que sai por US$30).

Aos interessados, o Rafa mostrou um pouco desses produtos (menos o carregador de 65W com espaço para Apple Watch) em um vídeo do nosso canal no YouTube, confira:

Que a Nomad continue lançado produtos tão legais quanto esses!

