Como ativar o minirreprodutor do Apple Music na web

Além de poder ser usado nos aplicativos dedicados, em Macs e PCs com Windows, o Apple Music ainda pode ser acessado pela web no seu computador — sem a necessidade de ocupar mais espaço no seu aparelho.

Publicidade

O que pouca gente sabe é que o minirreprodutor também pode ser ativado na versão do serviço pelo navegador, ainda que isso seja uma bela de uma gambiarra. 🙃

Veja como fazer!

Acesse o site do Apple Music no seu navegador de preferência. Reproduza uma música, playlist ou álbum e clique na arte (no canto superior da tela) para abrir o reprodutor em tela cheia.

Publicidade

Depois, basta reduzir a largura da janela e arrastar a borda direita ou esquerda para dentro, até que o botão de fechar (com uma seta voltada para baixo) apareça.

Com o minirreprodutor ativo, você pode fazer diversas coisas, como mostrar a letra da música, visualizar a lista de músicas seguintes e adicioná-la a uma playlist, por exemplo.

Para sair do minirreprodutor, clique na seta (no canto superior) e aumente o tamanho da janela conforme o necessário.

Publicidade

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 100 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. Para quem ama música clássica, há um app dedicado com mais de 5 milhões de faixas, tudo em uma interface simplificada! No Brasil, são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$21,90/mês) e Familiar (R$34,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.