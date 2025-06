Como criar, editar e apagar playlists no Apple Music Classical [iPhone e iPad]

O Apple Music Classical é um serviço de streaming voltado especialmente ao consumo de músicas clássicas, e está disponível em iPhones, iPads e, vejam só, em dispositivos Android também.

O processo de criar listas de reprodução (playlists) por lá difere um pouco daquele vista no Apple Music. Confira, nos parágrafos a seguir, como fazer esse procedimento no seu iPhone ou iPad! 🎶

Como criar uma playlist de um álbum, uma gravação, uma playlist ou uma faixa

Com o app aberto, faça uma busca ou explore o catálogo do Apple Music Classical. Toque em um item e vá até o botão representado por três pontinhos, para escolher Adicionar a uma playlist » Criar nova playlist.

Digite um nome para ela e selecione “Adicionar”.

Como editar uma playlist

Acesse a aba “Biblioteca” e vá até “Playlists”. Toque em cima da lista criada, vá até o botão representado por três pontinhos (no canto superior direito) e em “Edite”.

Para apagá-la, escolha “Remover da biblioteca” e, depois, “Apagar playlist”.

O Apple Music Classical é um app de streaming de música criado para oferecer uma experiência de áudio que amantes de música clássica merecem. Com o Apple Music Classical, quem assina o Apple Music (R$11,90/mês na assinatura Universitária, R$21,90/mês na Individual e R$34,90/mês na Familiar) pode encontrar com facilidade qualquer gravação no maior catálogo de música clássica do mundo (5 milhões de faixas) com a melhor qualidade sonora disponível (áudio Lossless de até 24 bits/192 kHz), incluindo Áudio Espacial imersivo — tudo isso com busca e interface desenvolvidas para músicas clássicas.

