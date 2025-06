Como favoritar um conteúdo no Apple Music Classical [iPhone e iPad]

O Apple Music Classical, assim como o Apple Music, oferece a possibilidade de marcar músicas, compositores ou artistas como favoritos.

Assim, fica muito mais simples encontrar tais conteúdos posteriormente na sua biblioteca pessoal.

Confira, a seguir, como fazer isso no seu iPhone ou iPad! 🎼

Para marcar um álbum, uma playlist ou uma faixa como favorito

Para marcar um álbum, uma playlist ou uma faixa como favorito, busque ou explore um álbum, uma playlist ou uma faixa, toque no botão com três pontinhos e em “Favorito” ou “Adicionar aos favoritos”.

Para marcar uma obra, uma gravação, um artista ou um compositor como favorito

Já para marcar uma obra, uma gravação, um artista ou um compositor como favorito, busque/explore um conteúdo, toque no item e toque no ícone representado por uma estrela.

Ao fazer isso, você adicionará o conteúdo na sua biblioteca. Além disso, a gravação é adicionada automaticamente à playlist “Músicas Favoritas” (na seção Playlists da biblioteca).

O Apple Music Classical é um app de streaming de música criado para oferecer uma experiência de áudio que amantes de música clássica merecem. Com o Apple Music Classical, quem assina o Apple Music (R$11,90/mês na assinatura Universitária, R$21,90/mês na Individual e R$34,90/mês na Familiar) pode encontrar com facilidade qualquer gravação no maior catálogo de música clássica do mundo (5 milhões de faixas) com a melhor qualidade sonora disponível (áudio Lossless de até 24 bits/192 kHz), incluindo Áudio Espacial imersivo — tudo isso com busca e interface desenvolvidas para músicas clássicas.

