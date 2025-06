Como foi o workshop sobre Apple Intelligence realizado pela Apple Brasil

Autor(a) convidado(a) Felipe Vidal Desenvolvedor para iOS, tem 24 anos e está se formando em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Juiz de Fora. SiteInstagramLinkedin

Minha história com a Apple

Minha história com a Apple é bem antiga. Tudo começou lá em 2011, quando vi um iPhone pela primeira vez e fiquei fascinado. Era um celular com a tela gigante e supercustomizável, ou seja, cada aplicativo era de um jeito.

A partir daquele momento, aquilo virou meu hiperfoco. 😛 Enfim, passou o ano, eu acabei mudando de colégio e, nessa nova escola, também havia um menino com um iPhone, tinham outras pessoas com iPads e eu estava mais cercado daquilo, achando tudo incrível. No final daquele ano, eu acabei ganhando de presente o meu primeiro iPhone (um iPhone 4).

Bom, a partir daí eu comecei a entender mais sobre os aplicativos e como tudo funcionava. Lembro que na época eu tinha criado um site falando sobre os produtos da Apple, mais especificamente sobre jailbreak e iOS… então comecei a conhecer as apresentações da Apple e gostava muito de assistir a Steve Jobs apresentando os produtos.

Pronto, esse passou a ser o meu segundo hiperfoco: um dia subir no palco de uma WWDC ou de algum evento da minha empresa e apresentar produtos novos, tal como Jobs (e Tim Cook, atualmente).

Em meados de 2013, comecei a me interessar por programação e decidi iniciar por conta própria. O maior desafio era: eu precisava de um Mac, mas naquele momento era superdifícil. Minha solução foi tentar, por diversas vezes, criar máquinas virtuais e Hackintoshes, porém todas fracassadas. Meu hardware não era compatível com a placa de vídeo, então ficava tudo travando.

Até eu conseguir abrir o Xcode e criar o meu primeiro projeto, o famoso “Hello, world!”, eu devo ter levado uns 40 minutos — uns 10 só pra abrir o Launchpad.

Ainda no final de 2013, consegui comprar um Mac mini; depois de muito conteúdo gratuito online da vida, criei o meu primeiro app, que era um simulador de financiamento de veículos — esse projeto nunca saiu de um simples estudo, porém.

Na WWDC14, a Apple lançou a linguagem Swift, e é aí que eu me encontro na área. Desde a primeira vez que eu a usei, já gostei. Parecia que eu tinha facilidade com aquilo! Naquele ano, então, lancei o meu primeiro aplicativo na App Store, o Split the Bill (um simulador de contas de bares e restaurantes e era um orgulho gigantesco ter feito aquilo tudo sozinho, desde a implementação até o envio para a App Store).

Em 2022, comecei a minha jornada profissional como desenvolvedor iOS em uma empresa de São Paulo. Foi minha primeira experiência como dev Swift, mesmo. Sabe aquela frase? “Trabalhe com o que você ama e você nunca mais precisará trabalhar na vida”? Pois então, é muito verdade.

Depois de um tempo, saí daquela empresa e confesso que foi bem difícil encontrar outra oportunidade. Foram vários emails sem respostas, aplicações para vagas sem sucesso, outras negadas… mas e eu não podia ficar parado.

Foi ai que surgiu o Follows Audit, um app para analisar as interações do Instagram de forma totalmente segura e privada. Todos os dados são tratados offline, no dispositivo do usuário. E o melhor de tudo? Não há riscos de a conta ser banida! 😎

Depois de muuuito código e muitas idas e vindas, ele de fato saiu do papel em 2024 — coincidência ou não, dez anos após o meu primeiro aplicativo na App Store.

Workshop na Apple Brasil

Desde quando a Apple entrou na minha vida, o MacMagazine chegou junto e me criou o hábito de acompanhar notícias. Fazia questão de chegar no final do dia e ler as últimas notícias envolvendo a Apple — e eu confio tanto no MM que caio todo ano nas pegadinhas de primeiro de abril. 😂

Enfim, brincadeiras à parte, foi no MM que eu fiquei sabendo sobre o workshop que a Apple daria sobre a Apple Intelligence e machine learning.

Um dia, passando pelas notícias, vejo algo sobre o evento e na hora pensei: “Opa, é uma super-oportunidade!” Quando saiu a correção da informação de que o evento não seria na loja do Morumbi, e sim na sede da empresa, eu tinha certeza de que eu não poderia faltar — tinha que dar um jeito de estar presente!

Logo depois, acabei recebendo um email da comunicação da Apple Developer, também divulgando o evento. Na hora, não hesitei em fazer a minha inscrição. Só tinha um detalhe: eu moro bem longe de São Paulo e o evento estava logo ali, se aproximando.

O processo de inscrição foi bem simples: bastava escrever um texto explicando como eu pretendia aplicar a Apple Intelligence e outros recursos de inteligência artificial nos meus aplicativos. Pronto, inscrição feita!

Para minha surpresa, no mesmo dia saiu a confirmação e eu estava dentro! Era hora, então, de ver como eu iria. Como esperado, as passagens de avião estavam caríssimas, então a solução foi encarar oito horas de ônibus — se eu quisesse realizar esse sonho de conhecer a sede a Apple. E como sonhos não tem empecilhos, o que eram oito horinhas, né?

Pois bem, o evento era numa segunda-feira e eu saí de Juiz de Fora no domingo à noite, chegando a São Paulo na segunda pela manhã, por volta das 8h — e o evento estava marcado para às 13h. Fiquei por ali na rodoviária mesmo, matando tempo e enrolando até a hora de almoçar e ir ao local marcado.

No hall, começaram a chegar outros desenvolvedores. Uns com camisa da Apple, outros com jaqueta da WWDC… e a interação começou ali mesmo, enquanto esperávamos a recepção liberar a subida às 13h em ponto.

Quando finalmente subimos, fomos recebidos por uma segunda recepção no andar da Apple. A funcionária nos deu as identificações (que era um adesivo com nosso nome) e nos orientou a seguir por um corredor decorado com vários quadros minimalistas com as logos da Apple, um mais incrível que o outro — imagine não poder tirar uma fotinho! 🥹

Dias antes do evento, recebi um email com todas as informações necessárias: localização, horário, nome do anfitrião e, claro, algumas regrinhas, como:

Fique sempre com seu anfitrião.

Não é permitido tirar fotos ou gravar vídeos no campus.

Não entre em laboratórios ou espaços de trabalho confidenciais.

Confesso que, mesmo com muita vontade de tirar várias fotos lá dentro, fiquei com um certo receio de infringir alguma regra e acabei quase não tirando nenhuma.

Ao final do corredor, a sala do evento. Fomos recepcionados pelo Felipe Dal Mas, do time de relação com desenvolvedores, que foi o nosso anfitrião e conduziu a palestra. A famosa mesa de “comes e bebes” estava lá, impecável. Além dele, outras pessoas da equipe da App Store estavam presentes, incluindo um outro palestrante que conduziu a parte técnica sobre APIs e implementações.

A apresentação tinha aquela mesma pegada das sessões da Worldwide Developers Conference, só que ao vivo e em português. Mesmo já tendo bastante conhecimento sobre os assuntos abordados ali, ouvir e assistir pessoalmente foi como realizar o sonho de estar presente em uma WWDC!

Depois do primeiro tempo de palestra, pausa para um lanche, esticar as pernas e trocar ideias com as pessoas. A segunda parte foi ainda mais técnica, e ao final, abriram espaço para perguntas, dúvidas sobre Apple Intelligence, APIs, frameworks… e nada ficou sem resposta! A previsão era terminar às 16h, mas acabamos um pouco antes e ficamos por ali, conversando com outros devs e pessoas da própria Apple, aproveitando cada minuto daquela experiência.

Antes de sair de lá, um último detalhe: todos precisavam tirar o adesivo de identificação ali mesmo. Acho que, por mais que a gente tenha aprendido muita coisa técnica, o mais valioso de tudo foi que saímos de lá inspirados pelo ambiente. Eu já queria sair implementando tudo o que eles tinham falado e estava buscando onde colocar certas funções da Apple Intelligence no meu app! 🤭

O ambiente e as pessoas de fato nos inspiram, e esse evento serviu para me dar a certeza — mais uma vez — de que eu estou no caminho certo, estudando e trabalhando muito para, quem sabe um dia, estar ali, naquele papel de palestrante. Meu sonho! 🤩

Por mais cansativo que tenha sido esse bate e volta de 16 horas, eu faria tudo novamente! Conheci pessoas incríveis lá e fiz amizades que eu espero ter bastante contato a partir de agora. Se tiver a oportunidade de fazer uma loucura dessa, faça! Eu já sabia bastante coisa que eles iriam comentar, pelo fato de já ter assistido a todas as seções da WWDC, mas como eu disse, o ambiente é inspirador.

E, por fim, eu imagino que muitos devam estar se perguntando: mas eles falaram alguma informação nova sobre a Apple Intelligence? Apresentaram algo novo? Infelizmente a resposta é não, apenas confirmaram que ela está chegando agora em abril, em português.

Fim do tour

Quando finalmente olhei pro relógio, eram 16h e pouca e pensei: “Meu ônibus é só às 21h50, vou pra rodoviária e tento trocar pra um horário mais cedo.” Cheguei à rodoviária por volta das 16h40 para descobrir que o último ônibus antes do meu tinha saído às… 16h10. Assim, tive que esperar até 21h50 para voltar a Juiz de Fora.

Mas nada, absolutamente nada, poderia estragar aquele dia! A experiência foi superválida — e eu sigo aproveitando todas as oportunidades, independentemente da distância, para me aproximar do meu objetivo de me tornar um desenvolvedor especialista em Swift e, quem sabe um dia, conseguir a tão sonhada vaga na Apple.

Afinal, sempre aprendi que a estrada pode até ser longa, mas o destino sempre vale a viagem.