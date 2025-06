Como mudar a qualidade de áudio no app Música da Apple TV

Além de ser um dispositivo ideal para assistir aos conteúdos do Apple TV+ e de outros serviços de streaming, a set-top box Apple TV também possibilita que você curta as milhões de músicas disponíveis no Apple Music.

Publicidade

Se você estiver usando o aplicativo Música para esse fim, saiba que é possível alterar a opção de qualidade do áudio a ser reproduzido.

Confira como fazer esse ajuste, a seguir! 🎶

Abra os “Ajustes”. Vá até Apps » Música. Clique em “Qualidade do Áudio” usando o Siri Remote. Escolha “Alta Qualidade (AAC)” ou “Lossless (ALAC até 24 bits/48 kHz)”.

Nesse último caso, os arquivos preservam todos os detalhes do áudio original, mas a sua compatibilidade dependerá da disponibilidade das músicas, das condições de rede e da capacidade dos alto-falantes.

Publicidade

A mudança entrará em vigor assim que você selecioná-la.

Comprar Apple TV 4K de Apple Preço à vista: a partir de R$1.556,10

Preço parcelado: a partir de R$1.729,00 em até 12x

Modelos: Wi-Fi com 64GB ou Wi-Fi + Ethernet com 128GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.