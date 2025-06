Como ver o encarte de álbuns no Apple Music Classical [iPhone e iPad]

O Apple Music Classical ganhou, recentemente, uma novidade bem interessante para quem costuma usá-lo no iPhone ou iPad. Trata-se da possibilidade de conferir os encartes de alguns álbuns da plataforma.

Assim, você consegue acompanhar informações importantes sobre as obras de uma maneira mais rica em detalhes, com a adição de notas, traduções e biografias dos compositores das canções.

Segundo a Maçã, foram adicionados por lá mais de 50.000 encartes. A seguir, vamos mostrar como conferir isso facilmente! 🎶

Com o Apple Music Classical aberto no seu iPhone ou iPad, escolha um álbum.

Caso ele possua um encarte disponível, selecione o ícone representado por um livreto aberto (na parte superior direita) ou, se preferir, toque no botão com três pontinhos e vá até “Ver encarte do álbum”.

Aguarde alguns instantes até que ele seja carregado e navegue pela imagem usando o gesto de pinça.

O Apple Music Classical é um app de streaming de música criado para oferecer uma experiência de áudio que amantes de música clássica merecem. Com o Apple Music Classical, quem assina o Apple Music (R$11,90/mês na assinatura Universitária, R$21,90/mês na Individual e R$34,90/mês na Familiar) pode encontrar com facilidade qualquer gravação no maior catálogo de música clássica do mundo (5 milhões de faixas) com a melhor qualidade sonora disponível (áudio Lossless de até 24 bits/192 kHz), incluindo Áudio Espacial imersivo — tudo isso com busca e interface desenvolvidas para músicas clássicas.

