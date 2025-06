Tech Mix: dicas de segurança no Carnaval, a revolução dos podcasts no YouTube e caminhos para sua carreira tech

O Carnaval chegou, e enquanto muita gente só pensa em glitter, bloquinhos e marchinhas, eu trouxe um mix de tecnologia que vai além da folia — mas que também pode salvar o seu rolê. Afinal, perder o iPhone no meio do bloco pode ser pior do que errar a coreografia do Pedro Sampaio. Por isso, começamos com dicas essenciais para proteger seu iPhone e seus dados para, pelo menos, minimizar o dano.

Publicidade

Depois, mergulhamos na revolução dos podcasts no YouTube, que está engolindo concorrentes e se tornando a plataforma número um para quem quer falar — e ser ouvido. Você sabia que mais de 1 bilhão de pessoas consomem podcasts no YouTube todo mês?

E para fechar, um assunto que interessa a todo mundo que quer crescer na área tech: oportunidades de emprego e cursos gratuitos para se qualificar no mercado. Spoiler: tem empresa grande contratando e curso de IA de graça rolando.

Então vamos para o bloquinho Tech Mix da semana! 🎭🎉

Dicas para proteger seu iPhone (e seus dados)

Bloco lotado, som no talo, glitter para todo lado… e um risco real de perder seu iPhone no meio da bagunça. Seja por um descuido ou por aquele espertinho que some com celulares mais rápido que o Elon Musk tentando comprar uma IA. É essencial se prevenir.

Publicidade

Mas calma, que eu trouxe um guia prático para você curtir o Carnaval sem acabar na Quarta-feira de Cinzas sem iPhone — ou sem seus dados expostos por aí. Desde ajustes simples que impedem o acesso de ladrões até truques para facilitar a recuperação do aparelho, aqui está tudo o que você precisa saber antes de cair na folia. Ah, esta pauta foi pensada nos eventos e bloquinhos de Carnaval, mas serve para uma viagem ou outros feriados prolongados.

O que fazer em caso de roubo ou perda

Vamos começar de trás para frente, pensando na pior das situações, porque mesmo que você não siga nenhuma das outras dicas, esta é a essencial, que você pode fazer de qualquer dispositivo.

Publicidade

Mas primeiro, existem duas coisas que você precisa decorar:

Sua senha da Conta Apple. Lembre-se que você não estará com seu iPhone para checar nos apps Notas ou Senhas.

E o endereço icloud.com/find. Por esse link, você não precisa de um código de verificação de duas etapas.

A seguir, então, uma sugestão de passo a passo após ter sido roubado/furtado:

Acesse icloud.com/find o mais rápido que puder no celular de um amigo (pode ser inclusive um Android) e digite sua Conta Apple e sua senha. Primeiramente, ative a opção iPhone perdido para já bloquear o acesso de qualquer invasor que possa ter obtido sua senha. Você pode tentar rastrear (o que não recomendo) ou informar às autoridades próximas para verificar se é possível resgatar. Se não houver esperança de recuperar, o jeito é apagar todos os dados remotamente, assim você elimina qualquer possibilidade de recuperação da conta e de cair em um golpe, aqueles que você fornece sua senha sem querer por alguma mensagem que parece oficial da Apple. Comunique à sua operadora para haver o bloqueio da sua linha, especialmente caso seu chip seja físico — uma vez que ele pode ser ejetado e usado em outro aparelho para aplicar golpes ou receber senhas de recuperação. Registre um boletim de ocorrência. É importante informar o número de série e o(s) IMEI do aparelho. Essas informações estão na caixa do aparelho. Por fim, comece a saga para alterar suas senhas, afinal, nunca se sabe até onde o ladrão conseguiu acessar.

Agora que falamos do mais grave, vamos para dicas de proteção e prevenção.

Faça um seguro

Esta dica é especial para quem vai curtir vários dias e sair bastante. Procure um seguro que não tenha carência e nem fidelidade, assim você paga só um mês e já tem proteção imediata. Particularmente, já assinei a Pier por um mês para viajar, mas, felizmente, não precisei acionar nada. Outra opção com proteção imediata para furto e roubo é a Porto Seguro.

Publicidade

Não é lá muito econômico pagar um valor para se proteger por poucos dias (pensando no Carnaval), mas, vai por mim, é uma tranquilidade sem tamanho saber que o prejuízo será menor em caso de algum incidente.

Aumente a proteção dos seus dados com alguns ajustes

Desative o acesso à sua Central de Controle quando o iPhone estiver bloqueado. Fica no app Ajustes, em “Face ID e Código”. Digite sua senha e desmarque ali as opções que você não quer que ninguém tenha acesso com o aparelho desbloqueado, especialmente a Central de Controle. Ainda no caminho acima, verifique se a Proteção de Dispositivo Roubado está ativa. Ela é primordial para evitar que alguém consiga alterar a senha da sua Conta Apple, exceto caso a pessoa aguarde uma hora; mas até lá, você já conseguiu acessar um aparelho para você mesmo fazer o bloqueio do aparelho. Adicione contatos de recuperação para recuperar sua conta, no caso da sua senha ser alterada sem sua permissão. Vá aos Ajustes, toque no seu nome no topo e entre em Início de Sessão e Segurança » Contatos de recuperação. Siga os passos e avise a pessoa.

Existem outros ajustes que você pode fazer, mas essas são minhas dicas principais para se prevenir, proteger e bloquear o acesso ao seu iPhone. Que você curta o Carnaval (ou outro evento/viagem) com mais tranquilidade após usar essas dicas, sabendo que seu iPhone e seus dados estão protegidos. Afinal, a festa é para se divertir, e não para se preocupar!

E já que estamos falando de Carnaval, sabe o que também virou um verdadeiro bloco de multidões? Os podcasts no YouTube!

YouTube na revolução dos podcasts

Há algumas semanas, comentei aqui sobre os 20 anos do YouTube e hoje trouxe mais um marco e alguns comentários. Nos últimos anos, o YouTube deixou de ser somente uma plataforma de vídeos para se tornar o principal destino para amantes de podcasts.

Na última semana, a empresa anunciou que mais de 1 bilhão de usuários acessam podcasts no YouTube mensalmente, superando concorrentes tradicionais como Spotify e Apple Podcasts.

Essa mudança não aconteceu por acaso. Há cerca de quatro anos, o YouTube percebeu uma tendência orgânica: podcasters e suas audiências começaram a migrar para a plataforma. Tim Katz, vice-presidente do YouTube, destacou que essa movimentação levou a empresa a integrar e apoiar ativamente os podcasts em seu ecossistema.

A preferência pelo YouTube pode ser atribuída a vários fatores. A plataforma oferece uma combinação de conteúdo em vídeo e áudio, permitindo que os criadores expandam seus formatos tradicionais. Além disso, o algoritmo do YouTube recomenda conteúdo eficazmente, aumentando a visibilidade dos podcasts e proporcionando oportunidades de monetização através do Programa de Parcerias do YouTube.

No entanto, essa transição traz desafios para os criadores. Produzir conteúdo em vídeo requer investimentos significativos. A criadora Carla Lalli Music, por exemplo, mencionou que produzir um único vídeo para a plataforma pode custar até US$3.500. Além disso, os criadores precisam adaptar-se às regras de anúncios do YouTube, o que pode limitar como monetizam e medem o sucesso de seus conteúdos.

Apesar desses desafios, com um bom trabalho, a recompensa é significativa. O YouTube relatou que, no último ano, mais de 400 milhões de horas de podcasts foram assistidas apenas em TVs, indicando que o público está cada vez mais consumindo esse formato em telas maiores. Somente por curiosidade: 400.000.000 de horas são mais de 45 mil anos. Chocante, não?

A ascensão do YouTube no mundo dos podcasts também reflete uma mudança nos hábitos de consumo. Muitos ouvintes agora preferem assistir aos podcasts, atraídos pelo conteúdo visual e pela conexão mais profunda que ele proporciona com os apresentadores. Essa tendência é especialmente forte entre os públicos mais jovens, que buscam formatos mais dinâmicos e envolventes.

Em resposta a essa demanda, o YouTube tem investido ainda mais em ferramentas para criadores de podcasts, incluindo recursos que permitem a produção de conteúdo em múltiplos idiomas e funcionalidades que facilitam a descoberta de novos programas — incluindo dublagem dos vídeos. Esses esforços visam tornar a plataforma ainda mais atraente para criadores e ouvintes.

Enquanto isso, concorrentes como o Spotify estão ajustando suas estratégias para competir nesse novo cenário. O Spotify anunciou no ano passado planos para remunerar hosts de podcasts populares que produzam conteúdo em vídeo, reconhecendo a crescente importância do formato visual no consumo de podcasts.

No fim das contas, a gente percebe que o YouTube virou o “faz-tudo” da internet: já foi videoclipe, tutorial de bolo de cenoura, berçário de teorias da conspiração e agora é o rei dos podcasts. Se continuar assim, daqui a pouco vamos pedir pizza e pagar boletos diretamente na plataforma. Mas, brincadeiras à parte, essa mudança mostra como o jeito como consumimos conteúdo está em constante evolução. Hoje, não basta só ouvir, a gente quer ver, interagir e até espiar a decoração do estúdio dos nossos criadores preferidos. O futuro dos podcasts? Bem, ele já chegou — e, pelo visto, tem botão de Curtir e Inscrever-se.

E se o YouTube revolucionou o mundo dos podcasts, a tecnologia na totalidade continua mudando o mercado de trabalho. A demanda por profissionais tech cresce cada vez mais. Que tal ver algumas oportunidades?

Empregos em tecnologia: onde estão as oportunidades e como se qualificar

Se tem uma área que não para de crescer é a tecnologia. Enquanto algumas profissões estão em risco com a automação e a IA, o setor tech segue bombando, e a demanda por profissionais só aumenta. O problema, segundo as empresas? Falta gente qualificada. Isso significa que, se você está pensando em entrar nesse mercado, agora é a hora. E eu trouxe tudo o que você precisa saber para se profissionalizar e encontrar boas oportunidades!

Se você está em busca de um emprego na área de tecnologia, tem boas notícias por aí. Só para dar um exemplo, o Nubank abriu diversas vagas para cargos tech essa semana. Se você manja de engenharia de software, cibersegurança ou ciência de dados, vale dar uma olhada nas oportunidades. O banco digital tem apostado pesado na expansão do seu time de tecnologia.

Segundo um levantamento recente, existem 7 profissões em tecnologia que devem crescer absurdamente nos próximos 10 anos. Entre elas, estão especialistas em cibersegurança, cientistas de dados e engenheiros de IA — confira aqui a lista completa. Ou seja, se você quer estabilidade e boas oportunidades, é hora de se preparar!

Antes de sair mandando currículo, é bom garantir que você tem o conhecimento necessário. E a boa notícia é que dá para se capacitar sem gastar um centavo. A Meta, por exemplo, lançou um curso gratuito sobre inteligência artificial, enquanto a Forbes deu uma dica de 7 cursos gratuitos de TI. Vale a pena fazer uma busca por cursos gratuitos na sua área, mas aqui vão algumas dicas:

Use as redes e os sites das empresas para encontrar vagas

Muita gente não sabe, mas o X (antigo Twitter) pode ser um ótimo lugar para encontrar empregos através da sua função Jobs. Basta pesquisar palavras-chave como “tecnologia”, “desenvolvedor”, “engenheiro de software” e outras áreas específicas. Você pode até escolher a empresa e o lugar — veja um exemplo de busca.

Mas se você tem uma empresa em mente que quer trabalhar, abra o site dela e procure no rodapé por “Empregos”, “Jobs” ou “Oportunidades”; ou busque no Google pelo nome da empresa + vagas. O site da Apple, por exemplo, tem uma página dedicada a ofertas de vagas de emprego, mundialmente. Basta filtrar pela localização ou área.

Monte um perfil no LinkedIn bem específico

Empresas de tecnologia vivem caçando talentos no LinkedIn. Ter um perfil atualizado, com suas habilidades bem descritas e um resumo chamativo, pode fazer toda a diferença. Não tem problema, pode usar a IA para lhe ajudar a criar algo chamativo e convincente.

Aqui vai um comando para usar no ChatGPT — ou a sua IA preferida:

Quero criar um perfil no LinkedIn completo e bem elaborado. Me ajude a estruturá-lo do zero, me fazendo perguntas detalhadas sobre cada seção, como título, resumo, experiências, habilidades, educação e conquistas. Quero que o perfil seja convincente, profissional e reflita bem minha experiência e personalidade.

Você ainda pode adicionar no seu comando:

Tom: formal, descontraído, técnico, etc.

Objetivo: conseguir emprego, networking ou autoridade na área.

Destaques: habilidades, projetos e valores importantes.

Participe de comunidades ou grupos

Grupos no Discord, Reddit ou até Comunidades no X são ótimos lugares para fazer networking e ficar sabendo de oportunidades antes mesmo de elas serem divulgadas oficialmente. Seja específico na busca, inclua sua especialidade e a localidade.

O mercado de tecnologia está fervendo, mas não adianta só querer uma vaga — é preciso estar preparado. Com cursos gratuitos e um monte de empresas contratando, nunca foi tão fácil dar o primeiro passo. Então, se você quer um futuro promissor, agora é a hora de investir no seu conhecimento e sair na frente. E lembre: o melhor momento para começar era ontem. O segundo melhor momento é agora. 🚀

Tem dicas que deram certo para você? Deixe nos comentários!

🔔 Pings

Nem tudo precisa ser um textão, né? Aqui nos Pings, eu trago pequenas atualizações, curiosidades e achados tech que valem o clique — sem enrolação. É tipo aquele áudio de WhatsApp que dá gosto de ouvir: curto, direto e sem alguém dizendo “peraí rapidinho” no meio.

E assim fechamos mais uma Tech Mix, com um combo de tecnologia que vai de segurança para o Carnaval a empregos no mercado tech — sem esquecer da revolução dos podcasts no YouTube. Se depois de tudo isso você ainda estiver com energia, que tal testar algumas das dicas ou até dar um passo na sua carreira tech? Oportunidade não falta!

Enquanto o próximo domingo não chega, aproveite para ajustar seu iPhone, repensar onde você escuta podcasts e, quem sabe, soltar um “por favor” para a sua IA favorita (vai que um dia ela se lembra disso, né? 👀).

Bom Carnaval para quem for cair na folia — e bom descanso para quem vai maratonar podcasts e séries no sofá! Aliás, super recomendo a série “Paradise”, é de tirar o fôlego — trailer aqui.

Até a próxima!