Como limpar os dados de uso de apps usados para personalização [iPhone e iPad]

A Apple, para quem não sabe, pode usar a sua interação com a App Store para recomendar conteúdos que podem ser do seu interesse, com base na sua atividade. Isso engloba o histórico de compras, métodos de pagamento, os dispositivos que você usa e os novos que foram ativados.

Além de poder excluir os dados de personalização, é possível também remover os dados de uso dos aplicativos registrados no seu dispositivo, usados para a personalização do iPhone e iPad.

A Apple, porém, deixa claro que isso não apagará os dados registrados no seu dispositivo, mas sim fará com que todos os dados registrados no momento em que você remover os dados de uso do app deixem de ser considerados para essa personalização.

Confira como fazer isso! 🙂

Abra a App Store e toque na sua foto (no canto superior direito). Depois, vá até “Recomendações Personalizadas” e, na seção “Seu uso de apps”, selecione “Limpar Dados de Uso de Apps”.

Por fim, confirme a ação.