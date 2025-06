Como usar o iPhone ou iPad para detectar móveis ao seu redor

O aplicativo Lupa (Magnifier) do iPhone e do iPad permite que você use a câmera desses dispositivos para ampliar objetos ou textos, mas não só isso. Em modelos compatíveis, é possível usar o Modo de Detecção, que pode lhe ajudar a detectar pessoas e portas.

Além disso, é possível detectar móveis ao seu redor, sendo também possível obter informações sobre a distância entre você e um móvel, e descobrir se cadeiras ou sofás estão ocupados, por exemplo.

Veja como usar isso na prática! 📱

Compatibilidade

O modo de detecção de objetos (como os móveis) requer um iPhone ou iPad equipado com o scanner LiDAR.

iPhones : iPhones 12 Pro e 12 Pro Max, iPhones 13 Pro e 13 Pro Max, iPhones 14 Pro e 14 Pro Max, iPhones 15 Pro e 15 Pro Max, iPhones 16 Pro e 16 Pro Max.

: iPhones 12 Pro e 12 Pro Max, iPhones 13 Pro e 13 Pro Max, iPhones 14 Pro e 14 Pro Max, iPhones 15 Pro e 15 Pro Max, iPhones 16 Pro e 16 Pro Max. iPads: iPads Pro de 11″ (2ª geração e posteriores, incluindo o modelo com chip M4) e iPads Pro de 12,9″ (4ª geração e posteriores, incluindo o modelo com chip M4).

Como usar a detecção de móveis na Lupa

Abra o app Lupa, toque uma vez na tela (para exibir os controles) e selecione o botão “Detectar”.

Para se certificar de que a detecção de móveis está ativada, mantenha o dedo pressionado em cima de “Detectar” e veja se “Móveis” está selecionado.

Se ele não estiver aparecendo, toque em “Ajustes”, vá em “Detectar” e “Mostrar no Painel de Controle”. Nessa mesma tela, é possível fazer os ajustes da detecção de móveis indo até “Móveis”.

Para usar a detecção na prática, posicione o iPhone ou iPad de modo com que a câmera traseira possa detectar os móveis ao seu redor.

Quando um móvel é detectado por perto, você receberá um aviso com um som, uma fala e/ou um retorno tátil. Os avisos se tornarão mais frequentes conforme você se aproxima do móvel.