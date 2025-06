iOS 18.4 beta 2: inteligência visual em iPhones 15 Pro, novo emojis e outras novidades

Lançadas há pouco, as segundas versões betas do iOS 18.4, iPadOS 18.4, macOS Sequoia 15.4, watchOS 11.4, tvOS 18.4 e visionOS 2.4 já começaram a ser destrinchadas por testadores do mundo inteiro, revelando novidades interessantes.

Entre os destaques da vez, está a expansão da inteligência visual (visual intelligence) para os iPhones 15 Pro/15 Pro Max, que estão desde o lançamento do iOS 18 sem esse recurso. No entanto, há outras adições (inclusive algumas das primeiras betas desses sistemas) que também merecem a nossa atenção.

Vamos dar uma olhada em tudo?

Inteligência visual nos iPhones 15 Pro/15 Pro Max

Primeiro, falemos da grande novidade da vez, a qual tem a ver com algo que descobrimos quando a Apple apresentou o iPhone 16e, na semana passada.

Donos desses telefones poderão acessar a inteligência visual por meio de um atalho no botão de Ação — o mesmo disponível no 16e.

Vale notar que também haverá um atalho na Central de Controle — não só para a inteligência visual, mas para outros recursos de IA —, caso você já use esse botão para alguma coisa no seu dia a dia.

Antes, vale lembrar, a inteligência visual era exclusiva de modelos da linha iPhone 16, uma vez que só eles têm o botão Controle da Câmera (Camera Control).

Spatial Gallery

Tem um Apple Vision Pro? Pois saiba que a Apple já começou a liberar o app Spatial Gallery.

De acordo com usuários, no entanto, ele ainda está um pouco instável, então talvez ainda demore um pouco até que você consiga testá-lo.

Novos emojis

Outra coisa que foi confirmada pelos sistemas mais recentes é a adição de sete novos emojis: rosto com olheiras, impressão digital, árvore sem folhas, vegetais de raiz, harpa, pá e respingo.

Esses ícones fazem parte do pacote Emoji 16, coleção criada pelo Unicode Consortium que foi divulgada, acredite ou não, há quase um ano.

Continuar downloads

Haverá, na App Store, a opção de continuar um download ou uma atualização de um software na loja, algo especialmente útil para quem gosta de ter um maior controle sobre os seus apps.

Histórico do Safari mais visível

Acessar uma busca anterior no Safari ficará mais fácil no iOS 18.4, isso porque o navegador mostrará as suas pesquisas mais recentes sempre que você abrir uma nova aba, como notado pelo 9to5Mac.

Atualmente, o Safari só mostra os resultados anteriores nas sugestões da busca, as quais só aparecem depois que o usuário começa a digitar. Com essa mudança, não será mais necessário acessar o seu histórico ou tentar se lembrar de uma busca específica para fazer uma nova consulta.

Apesar de prática, essa mudança poderá incomodar algumas pessoas, principalmente aqueles que costumam compartilhar seus iPhones com outras pessoas para que elas possam fazer pesquisas rápidas na internet. Felizmente, há um botão no topo da tela que permite apagar o histórico recente de pesquisas de uma vez só.

Ajuste no Mail

Outra mudança identificada pelo pessoal do 9to5Mac diz respeito ao app Mail, que finalmente corrigirá um dos seus comportamentos mais estranhos — e que já fez muita gente apelar para clientes de terceiros.

Até o iOS 18.3, sempre que o usuário deleta uma mensagem ou simplesmente a move para uma outra pasta, o Mail abre automaticamente o próximo email na lista de mensagens recebidas, o que pode causar certa confusão.

No iOS 18.4, haverá um novo ajuste chamado “Delete or Move Message Action” o qual permitirá manter esse comportamento (ao selecionar a opção “View Next Message”) ou alterá-lo (tocando em “Don’t Select a Message”). Caso você opte pela segunda opção, o Mail simplesmente voltará à sua Caixa de Entrada depois de realizar uma das duas ações supracitadas.

Mensagens críticas de apps

Segundo o 9to5Mac, há um novo recurso (que pintou na primeira beta do iOS 18.4) chamado “Critical Messages” feito para que desenvolvedores enviem mensagens com recados importantes para usuários via SMS .

De acordo com a Apple, que inclusive já colocou no ar uma página sobre essa novidade, ela só poderá ser usada em casos muito específicos — justamente para evitar spam.

A API Critical Messaging fornece uma maneira para aplicativos entregarem mensagens críticas para um conjunto de números de telefone. Isso pode servir a uma série de propósitos. Por exemplo, se uma empresa deseja receber check-ins de funcionários que trabalham em ambientes perigosos ou rurais, poder enviar mensagens automaticamente para um ponto de check-in corporativo pode ajudar a verificar a segurança desses funcionários sem interromper seu trabalho, ou se o funcionário não conseguir acessar ou desbloquear seu iPhone.

Se mesmo assim essas mensagens lhe incomodarem, ainda será possível desligar esses alertas para cada app nos Ajustes indo até Privacidade e Segurança » Mensagens Críticas.

Personalização das Priority Notifications

Na primeira beta do iOS 18.4, a Apple introduziu a priorização de notificações. Agora, na beta 2, ele mostrou que será possível não apenas ativar essa copão como escolher quais apps merecem ou não ter essa prioridade — algo importante já que, na beta 1, basicamente todos os apps seriam contemplados pelo recurso.

A informação foi complartilhada pelo 9to5Mac.

Novos atalhos (shortcuts)

Segundo o 9to5Mac, a Apple lançará diversos novos atalhos que facilitarão ainda mais a personalização de controle para apps nativos como Mapas (Maps), Calendário (Calendar), Safari, Lembretes (Reminders) e mais!

Mais idiomas no Apple Vision Pro

Falando especificamente do visionOS 2.4, que levará a Apple Intelligence ao headset de realidade mista, a beta 2 trouxe suporte aos idiomas espanhol e italiano — até então, os suportados eram alemão, árabe, chinês, coreano, inglês, francês e japonês.

Isso indica que muito provavelmente o produto começará a ser vendido em breve na Espanha e na Itália, como informou o 9to5Mac.

Vale lembrar que, se tudo ocorrer como esperado, a Apple lançará o iOS 18.4 (e os outros sistemas) no início de abril.