Novos MacBooks Air poderão ser anunciados já nesta semana! [atualizado: confirmado!]

De acordo com informações do jornalista Mark Gurman em sua newsletter semanal “Power On” (da Bloomberg), o anúncio dos MacBooks Air atualizados com o chip M4 é iminente — e deverá acontecer já nesta semana!

Provavelmente sem mudanças significativas em termos de design, o laptop mais básico da Maçã deverá ser apresentado ao mundo por meio de um comunicado para a imprensa, a exemplo do recém-lançado iPhone 16e.

Assim como no ano passado, a linha atualizada deverá contar com modelos de 13 e 15 polegadas, ambas apenas com o chip mais básico da atual geração — o que é uma característica da linha desde a chegada do Apple Silicon.

iPads Air chegarão em breve

Após esse lançamento, a Maçã deverá se preparar para atualizar também o iPad Air, cuja geração atual começou a ter seu estoque reduzido nas lojas de varejo — um indício relevante de que um novo modelo está por vir.

Gurman também afirmou que há “alguns sinais de escassez de estoque” também para o iPad de 10ª geração (o modelo base, de 10,9″), indicando um lançamento simultâneo dele com o vindouro novo iPad Air.

Atualização, por Eduardo Marques 03/02/2025 às 13:00

Tim Cook acaba de confirmar que, sim, teremos lançamentos de novos MacBooks Air nesta semana!

Eu um vídeo publicado no X (ex-Twitter), o CEO da Apple não deixou dúvidas de que os notebooks domésticos da Maçã serão atualizados com o chip M4 — resta saber se isso acontecerá amanhã ou na quarta-feira, como aconteceu com o iPhone 16e.

Comprar MacBooks Air de 13″ e 15″ de Apple Preço à vista: a partir de R$11.699,10

Preço parcelado: a partir de R$12.999,00 em até 12x

Cor: azul-céu, prateado, meia-noite ou estelar

Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 8 ou 10 núcleos)

Memória: 16GB, 24GB ou 32GB

Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Adaptador de energia: 30W, 35W (duas portas) ou 70W

Comprar iPads Air de Apple Preço à vista: a partir de R$6.749,10

Preço parcelado: a partir de R$7.499,00 em até 12x

Tela: 11 ou 13 polegadas

Cor: cinza-espacial, azul, roxo ou estelar

Capacidade: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Conectividade: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular

Comprar iPad (A16) de Apple Preço à vista: a partir de R$4.049,10

Preço parcelado: a partir de R$4.499,00 em até 12x

Cor: azul, rosa, amarelo ou prateado

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

Conectividade:: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular

