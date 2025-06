Promoções na App Store: Dey: Minimal Calendar, Hyper Light Drifter, Drum School e mais!

Olha o “Unidos do Desconto” chegando! Nesta segunda-feira de Carnaval, economize com a nossa seleção de promoções na App Store!

O Dey: Minimal Calendar, desenvolvido por Juan Williman, é um aplicativo de calendário focado no planejamento diário de atividades que conta com uma visualização de linha do tempo — e é o nosso destaque do dia.

Diferentemente de outros calendários tradicionais, o app conta com um desenho minimalista, focado no dia a dia. Separe as suas agendas por tipo, com o uso de perfis, defina eventos favoritos, acesse a lista de aniversários e tenha direção e sugestões de transporte (Mapas, Google Maps, Moovit ou Waze) — ou até mesmo chame um Uber diretamente pelo app.

O pacote de recursos conta ainda com um widget de calendário, Atividades ao Vivo (Live Activities) e suporte ao Apple Watch. Que tal? Aproveite o desconto e baixe-o agora mesmo! 📆

Abaixo, outros apps que, juntos, somam mais de R$210 em descontos:

Jogos

Explore um mundo misterioso.

Jogo de ação.

Jogo de aventura.

Aplicativos

Utilitário para músicos.

Lareira.

Utilitário para LaTeX.

Aproveitem as ofertas e tenham um excelente feriado! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr.