Segundas betas do iOS 18.4, iPadOS 18.4, macOS 15.4, watchOS 11.4, tvOS 18.4 e visionOS 2.4 são liberadas

A Apple disponibilizou hoje as segundas betas do iOS 18.4 (compilação 22E5216h ), do iPadOS 18.4 (idem), do macOS Sequoia 15.4 ( 24E5222f ), do watchOS 11.4 ( 22T5228e ), do tvOS 18.4 ( 22L5234e ) e do visionOS 2.4 ( 22O5215f ) para desenvolvedores.

A empresa também liberou as segundas Release Candidates (RCs) do macOS Sonoma 14.7.5 ( 23H515 ) e do macOS Ventura 13.7.5 ( 22H515 ).

Os updates incluem o recurso Priority Notifications, o qual é empurrado pela Apple Intelligence e seleciona apenas as notificações mais importantes, destacando-as em uma seção na Tela Bloqueada (no caso do iPhone).

Há também uma nova seção sobre receitas no Apple News — novidade anunciada em meados do mês passado — e um novo estilo chamado “Sketch” no Image Playground.

Além disso, a Apple Intelligence agora também suporta francês, alemão, italiano, português (Brasil), espanhol, japonês, coreano e chinês (simplificado), além de inglês de Singapura e da Índia.

Veremos se, com essa nova rodada de testes, os sistemas trarão outras novidades. Portanto, continuem de olho por aqui! 😉