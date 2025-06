Siri mais conversacional poderá chegar agora só com o iOS 20

A essa altura do campeonato, todos nós sabemos que a Apple está um tanto atrasada na corrida da inteligência artificial, de modo que a verdadeira questão se tornou o quão para trás a companhia realmente ficou nestes últimos anos.

Bem, de acordo com Mark Gurman, na sua tradicional newsletter “Power On” (da Bloomberg), a resposta para essa pergunta talvez seja “bem mais do que imaginávamos”. Isso porque, segundo fontes ouvidas pelo jornalista, a tal “Siri conversacional” chegará apenas em 2027, com o iOS 20.

O plano original da Maçã, como comentamos em novembro passado, era estrear essa sua nova assistente com o iOS 19.4, cujo lançamento é esperado para o ano que vem. Pelo andar da carruagem, porém, é improvável que a novidade esteja pronta até o mês de junho, que é quando costuma acontecer a Worldwide Developers Conference (WWDC).

É esperado que a Apple libere melhorias para a Siri nessa seara em breve com iOS 18.5 — o que já se trata de um atraso, uma vez que elas estavam previstas originalmente para o iOS 18.4. Entretanto, esses aprimoramentos deverão funcionar, na verdade, como um modelo separado, de modo que a Siri “antiga” continuará disponível para boa parte das tarefas.

A nova versão da Siri, por sua vez, deverá fundir essas duas versões em uma arquitetura só, a qual seria capaz de realizar não só tarefas mais simples — atualmente relegadas à Siri “antiga” —, como criar timers e realizar ligações, mas também de levar em conta informações pessoais do usuário ao realizar tarefas e tomar decisões com base no que está aparecendo na tela do dispositivo, por exemplo.

Apesar desse suposto novo atraso, Gurman ainda espera que a Apple introduza melhorias para a Siri no iOS 19, o que talvez ajude-a a deixá-la um pouco menos para trás nessa briga. Aonde de acordo com ele, os atrasos sofridos pela Maçã têm sido provocados principalmente por lideranças fracas dentro da empresa e pelo assédio de companhias rivais, que estão “roubando” seus engenheiros.

A Amazon, vale notar, apresentou na semana passada a Alexa+, versão conversacional da sua assistente pessoal — jogando, assim, ainda mais pressão para cima da Apple.