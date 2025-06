Xiaomi apresenta versões globais dos smartphones 15 e 15 Ultra

Como é tradição, a Xiaomi revelou ontem, durante o Mobile World Congress (MWC) 2025 — evento que acontece em Barcelona (Espanha) —, a atualização da sua linha de smartphones focada em fotografia. Estamos falando dos Xiaomi 15 e 15 Ultra, os quais já haviam sido anunciados uma semana antes na China e agora foram apresentados globalmente.

A exemplo da geração anterior, os dois aparelhos têm como grande destaque o conjunto de câmeras proeminente, resultado de uma parceria com a empresa óptica alemã Leica. Ambos contam com uma tela AMOLED de 6,73 polegadas, sistema HyperOS 2 (Android 12), processador Snapdragon 8 Elite (da Qualcomm) e certificação IP68.

Divulgação/Xiaomi

Bastante parecidos, os dois aparelhos contam justamente com as câmeras como diferencial. Mesmo que com especificações parecidas, tratam-se de sensores diferentes em cada lente. O modelo Ultra, por exemplo, é o único a contar com um sensor principal de 1″, uma lente periscópio de 200 megapixels e incríveis 4,3x de zoom.

Eis as especificações detalhadas das câmeras do modelo Xiaomi 15 Ultra:

Principal: 50MP e abertura ƒ/1.63

50MP e abertura ƒ/1.63 Periscópio: 200MP e abertura ƒ/2.6

200MP e abertura ƒ/2.6 Telefoto: 50MP e abertura ƒ/1.8

50MP e abertura ƒ/1.8 Ultra-angular: 50MP e abertura ƒ/2.2

50MP e abertura ƒ/2.2 Frontal: 32MP e abertura ƒ/2.0

As do Xiaomi 15, por sua vez, contam com as seguintes especificações:

Principal: 50MP e abertura ƒ/1.62

50MP e abertura ƒ/1.62 Telefoto: 50MP e abertura ƒ/2.0

50MP e abertura ƒ/2.0 Ultra-angular: 50MP e abertura ƒ/2.2

50MP e abertura ƒ/2.2 Frontal: 32MP e abertura ƒ/2.0

Quase iguais, mas diferentes…

A outra grande diferença dos dois é o design. Enquanto o Xiaomi 15 conta com um módulo de câmeras retangular na parte traseira, no modelo Ultra ele é redondo, tendo sigo projetado para lembrar as câmeras clássicas da Leica — o que dá ao aparelho um ar clássico, mas não o deixa perder a modernidade que certamente o acompanha.

Divulgação/Xiaomi

Disponível para encomenda (por ora) apenas no Reino Unido e na Europa, a versão global da linha Xiaomi 15 sai por valores que partem dos £1.300/1.500€ no modelo Ultra e dos £900/1.000€ no modelo base. Eles podem ser adquiridos com memória de 12GB (Xiaomi 15) ou 16GB (16 Ultra) e com até 1TB de armazenamento, a depender do modelo.

Divulgação/Xiaomi

Além dos smartphones, a Xiaomi também lançou — por £180 — o Xiaomi 15 Ultra Photography Kit Legend Edition, um acessório de aderência para facilitar na hora de fotografar com o aparelho o qual conta com adaptadores e uma bateria integrada de 2.000mAh.

