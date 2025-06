Além de MacBook Air (M4), Mac Studio com “M3 Ultra” poderá ser lançado nesta semana

Tim Cook, CEO da Apple, fez um teaser ontem indicando que teríamos lançamentos nesta semana envolvendo a nomenclatura “Air”.

Num primeiro momento, a aposta mais fácil era de que veríamos a chegada de novos MacBooks Air equipados com o chip M4, já que essas máquinas (de 13 e 15 polegadas) já são aguardas há algum tempo.

Hoje, contudo, a Apple lançou novos iPads Air (equipados com o chip M3) e o iPad (A16), que chegou para substituir o iPad de 10ª geração.

Obviamente, a semana ainda não terminou e tudo indica que teremos o lançamento desses novos MacBooks Air amanhã (quarta-feira, 5/3). Só que Mark Gurman (da Bloomberg) acredita que as novidades em pleno Carnaval não vão parar por aí.

https://twitter.com/markgurman/status/1896972159731556579 Não é um “Air” — mas o novo Mac Studio, codinome J575, parece ser iminente. Ele pode ser anunciado já nesta semana, junto aos novos MacBooks Air. Há sinais de que ele virá com um “M4 Max”, mas esse novo chip Ultra será, na verdade, um “M3 Ultra”.

De acordo com ele, além do MacBook Air com M4, a Apple poderá lançar também um novo Mac Studio (codinome J575 ). Tal máquina, vale notar, não seria uma novidade, já que a Maçã está trabalhando nela desde o fim do ano passado. A informação surpreendente é que esse suposto novo Mac Studio poderá vir equipado não com um chip “M4 Ultra”, mas sim com um “M3 Ultra”.

With an M3 Ultra going into the Mac Studio, Apple could differentiate from the Mac Pro, which could then get the M4 Ultra. Right now, the Mac Studio and Mac Pro oddly both have the M2 Ultra and same overall performance. — Mark Gurman (@markgurman) March 4, 2025

Com o “M3 Ultra” indo para o Mac Studio, a Apple poderia diferenciá-lo do Mac Pro, que poderia então obter o “M4 Ultra”. No momento, o Mac Studio e o Mac Pro estranhamente têm o M2 Ultra e o mesmo desempenho geral.

Segundo Gurman, a Apple poderia fazer isso para diferenciar o Mac Studio do Mac Pro (este, sim, ganharia o “M4 Ultra” no futuro).

O ponto é que nenhum desses chips existe hoje e, ainda que empresa coloque chips mais antigos em novos produtos (como acabou de fazer com o iPad Air, que ganhou o M3 e não o M4), ninguém atualmente esperava o lançamento do “M3 Ultra” — afinal já temos o M4 Pro e o M4 Max equipando os MacBooks Pro, e o caminho natural seria a chegada do “M4 Ultra” para ser utilizado nesses Macs mais potentes.

Atualmente, tanto o Mac Studio quanto o Mac Pro vêm com o chip M2 Ultra. E ainda que eu concorde que a Apple precisa, de alguma forma, diferenciar o Studio do Pro, a forma correta de se fazer isso definitivamente não é colocando um chip menos capaz (da geração passada, que ninguém esperava mais) no Studio para deixar o Pro com alguma vantagem…

Veremos o que a Apple ainda aprontará nesta semana!

