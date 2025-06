Apple atualiza iPad com chip A16 Bionic e novas opções de armazenamento

A Apple anunciou, agora há pouco, melhorias para o iPad de entrada, com atualizações sutis, incluindo o chip A16 Bionic e mais opções de armazenamento. A nova versão promete maior desempenho e valor para os usuários.

Segundo a empresa, o chip A16 Bionic representa um salto em performance, oferecendo até 30% mais velocidade em comparação à geração anterior, lançada originalmente em 2022 e que vinha equipada com o A14 Bionic.

Ainda de acordo com a Maçã, usuários que estão atualizando do chip A13 Bionic verão uma melhoria de até 50% no desempenho geral. O A16 Bionic torna o novo iPad até 6x mais rápido que o tablet Android mais vendido no mercado, segundo a Maçã.

O chip também garante a já conhecida bateria que dura o dia todo, mantendo a eficiência do dispositivo. Apesar das melhorias, é válido ressaltar que o aparelho não possui suporte à Apple Intelligence, diferentemente do iPad Air lançado hoje junto a ele.

As opções de armazenamento foram ampliadas, com a versão básica agora começando em 128GB, o dobro da capacidade anterior. O iPad também está disponível em versões de 256GB e 512GB. Ele vem em quatro cores: azul, rosa, amarelo e prata.

Em termos de sustentabilidade, temos um avanço: agora, a placa lógica do modelo usa estanho 100% reciclado — algo que faz parte do plano da empresa de se tornar completamente neutra em carbono até 2030.

O preço do novo iPad continua salgado, começando em R$4.500 no Brasil para o modelo Wi-Fi de 128GB. A versão de 256GB parte de R$5.700, enquanto o modelo de 512GB custa a partir de R$8.100. Ainda não há previsão para lançamento por aqui.

Nos Estados Unidos, os preços dos modelos Wi-Fi começam em US$350 (128GB), U$450 (256GB) e US$640 (512GB). Em Portugal, ele será vendido a partir de 420€ (128GB), 550€ (256GB) e 800€ (512GB) para a versão Wi-Fi.

Nesses países, já é possível encomendar o novo iPad no site da Maçã e no app Apple Store. Segundo a empresa, as entregas começarão a partir do dia 12/3, mesma data em que o produto estará disponível nas lojas físicas da Apple e de revendedores.

Comprar iPad (A16) de Apple Preço à vista: a partir de R$4.049,10

Preço parcelado: a partir de R$4.499,00 em até 12x

Cor: azul, rosa, amarelo ou prateado

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

Conectividade:: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular

