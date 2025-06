Apple entra na justiça contra governo britânico para não criar backdoor

O imbróglio entre a Apple e o Reino Unido acaba de ganhar mais um capítulo. Antes, vale recordar o que está em jogo.

Há pouco tempo, o governo do Reino Unido ordenou que a Apple construísse um ponto de acesso (ou backdoor) em dispositivos não só no país europeu, mas de forma global — algo que a Maçã descreveu como um “exagero sem precedentes”. Para remediar essa situação, a empresa removeu uma função de criptografia avançada do iCloud no país, como detalhamos nesse artigo.

Pois a empresa também decidiu combater o governo britânico na justiça, como informou o Financial Times. A queixa foi apresentada ao Tribunal de Poderes Investigativos (Investigatory Powers Tribunal) do Reino Unido no mês passado, e a ideia da Apple é anular a demanda do governo de criar o acesso por uma backdoor.

A contestação legal que a empresa apresentou poderá ser ouvida já neste mês. Contudo, a Apple não pode discutir a ordem feita pelo governo do Reino Unido em público devido aos termos da lei, de modo que tal processo poderá acontecer sem aviso público.

Paralelamente, o governo dos Estados Unidos está investigando se a demanda do Reino Unido violaria a lei CLOUD, que impede o país de solicitar dados de cidadãos americanos e vice-versa.

via MacRumors